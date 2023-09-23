《榮光》禁令案 律政司擬重新爭拗被拒理據

要求上訴庭擱置原審官命令

高院法官陳健強7月28日駁回律政司臨時禁制令申請，稱看不到禁令有實際用處，亦認為禁令可能帶來「寒蟬效應」，令無辜者擔心法律後果而避開合法行為。律政司隨後公開上訴文件，力陳特首證明書對法庭具約束力，又稱陳官無考慮歌曲創作原意，禁令可阻止它被當成國歌，而禁令只針對違法行為。

陳官上月頒布判辭，就律政司7項上訴理據中批准其中6項，包括律政司指國家安全是具凌駕的重要原則，陳官基於國安的重要及牽涉新的法律領域批准上訴，亦認為部分理據牽涉法律爭議。不過律政司指陳官錯誤運用酌情權，稱禁令會帶來寒蟬效應，陳官批准上訴但要求刪去寒蟬效應的理據，另拒批禁令可阻止《榮光》被當成「國歌」。

律政司9月6日向上訴庭申請提出額外上訴理據，昨日公開修訂上訴通知書的傳票，要求上訴庭擱置陳官的命令，並將所有原先的爭拗理據重新列入，包括指禁令只針對違法者、歌曲旨在引起反建制情緒、透過侮辱國歌煽動港獨情緒，危害國家安全等。

律政司就上訴庭9月19日發出命令，昨將附有草擬修訂上訴通知書的傳票及法庭命令上載於政府、律政司及警務處的網站，供大眾參閱。

【案件編號：CAMP 303/23】