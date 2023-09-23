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或控建商專業人士 議員：高姿態正確

【明報專訊】政府昨發出新聞稿，強調向紅山半島涉事獨立屋業主發出清拆令和停止佔用政府土地通知乃現階段行動，政府仍在蒐集和整理證據，不排除諮詢法律意見後對涉事人包括業主、參與僭建的專業人士和承建商等採取進一步檢控。有立法會議員認為，很多人都不清楚違建嚴重程度而間接促成不法交易，政府高調提醒是正確做法；另有測量師認為將來若成功檢控並有重而恰當的刑罰，可提升阻嚇力。

發展局促參與物業交易機構警覺

發展局昨日向參與物業交易的業界機構包括地產代理監管局、銀行公會及律師會發信，提示有關專業人員必須就物業是否合規保持警覺及向客戶提供準確資料，如有懷疑應提示客戶向專業人士尋求意見，避免不必要風險和法律責任；政府提醒市民置業時應謹慎釐清物業狀况及確保沒違規，以免招致法律責任和損失。

屋宇署總屋宇測量師高翹建表示，為進一步打擊僭建，政府正積極就僭建蒐證，如有足夠證據證明業主、建築專業人士、承建商等參與僭建，政府會繼續追究，並一併檢控。

測量師：難追溯 未必可全檢控

測量師學會前會長何鉅業相信，政府會繼續就違建檢控，但擔心難蒐證檢控所有相關者，尤其僭建不如非法佔用土地可從航拍清晰可見，需入屋蒐證，要追溯何時何人僭建有相當困難。何又稱，政府向業界發信提醒的做法正確，但認為過往不少人未見有重罰個案才鋌而走險。

立法會發展事務委員會委員江玉歡認為，過往業界不太清楚僭建風險和後果，有時或不知情下間接促成不法交易，認為政府今次高調提醒是正確做法。

相關字詞﹕發展局 紅山半島

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