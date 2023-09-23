紅山先查10屋 政府全吃閉門羹 臨海85屋70疑僭建近半霸地 新證76號違建地庫泳池

共4屋接清拆令 須150日內竣

屋宇署及地政總署昨就紅山半島臨海獨立屋執管及大規模巡查。政府發言人表示，政府承建商即將完成早前部分政府斜坡的緊急維修工程，而70、72、74及76號屋均有嚴重僭建，屋宇署昨向業主發出清拆令，飭令拆除違例建築物，工程須於昨起計90天內展開及150天內完成，屋宇署亦將命令送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記（俗稱釘契）。

另70、72及74號屋亦被發現非法佔用政府土地，地政總署昨發出通知，飭令佔用人拆除構築物及停止佔用土地。由於佔用位置涉政府斜坡，署方要求有關者於通知發出起30天內提交拆卸方案供審批，並須於通知發出起150天內完成工程。

屋宇署總屋宇測量師高翹建表示，當局發現76號屋有僭建地庫和游泳池；而其他獨立屋巡查行動的進度取決於業主是否合作和個案複雜程度，故未能掌握未來巡查所需時間。

地署留聯絡 周一再不果即用權

港島西及南區地政處地政專員吳瑞光表示，按「風險為本」執管方針，首階段就臨海85間獨立屋分階段巡查，其餘不位於斜坡的獨立屋，由於不涉風險，除非接獲投訴或有證據顯示霸佔政府土地，才會根據既定政策行動。

至於未能進入原先打算巡查的10間獨立屋，吳瑞光稱，地政總署已留下告示和聯絡資料，供有關者聯絡署方再安排視察，下周一地政總署和屋宇署會再到場採取聯合行動，若再未能進入有關處所，會按法例行使權力。

發展局引例稱兩度未果方申手令

本報昨向發展局查詢為何不事先取法庭手令才入屋巡查，局方回覆引述《建築物條例》第22（1B）（b）條「裁判官如根據經宣誓而作的告發，信納建築事務監督或獲授權人員被拒進入該處所或土地；或已經在最少2個不同的日子到達該處所或土地，但仍不能進入該處所或土地，則可發出手令，授權建築事務監督或獲授權人員為第（1）款所述的任何目的，進入及（如有必要）破門進入該處所，或進入該土地」。

立法會發展事務委員會委員江玉歡認為，今次政府人員按正常程序做法合理，一般是遇到如入屋被拒等困難，才向法庭申請手令；但她認為政府應思考如何簡化程序。她又相信若戶主合作配合可加快巡查進度。

測量師：需時詳記 每次10間合理

測量師學會前會長何鉅業表示，今次屬大規模針對官地和僭建巡查行動，入屋蒐證工作需足夠人手和時間才能詳細記錄，並為未來檢控工作做準備，故認為政府以每次巡查10間獨立屋的安排合理。

另地政總署早前回覆表示，該署承建商已於9月15日完成較危急部分的緊急維修工程，如天氣許可，預計可於9月底前完成所有緊急維修工程。

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