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港聞

港聞二

灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美

【明報專訊】兩年前的9月20日是大灣區版創版日，屈指一算已經度過兩年，這兩年間，經歷過不同天數的隔離、廣州多次疫情封鎖、去年底感染大爆發，到今年初終於迎來通關與復常。隨着一切回到正常，大灣區9+2城市之間不同範疇的交往也開始「動起來」，大大小小不同的活動此起彼落，甚至一天之內幾個城市同時有活動舉行，同事們分身乏術，工作忙碌的同時，也預示了大灣區新聞不斷增加。

乘着這股復常浪潮，下周起我們大灣區版也迎來變化，內容加碼，從下周起大灣區版將由原本周一至周五見報，改為周一至周六出版。周一至周三的「灣區熱搜」，將繼續向讀者介紹與大灣區人、事、物相關的深度報道；周四「活在灣區」圍繞與港人北上便利生活息息相關的話題；周五新欄目「潮行GBA」，將重點推介大灣區吃喝玩樂、潮流文化，為廣大讀者北上消遣提供更多不同類型的選擇，事實上，只要識玩，灣區那麼大，何不四處看看？北上目的地又豈止某幾個商場的糕點與茶飲。至於周六「九市速遞」，則分享最新最重要的灣區內地9市資訊。

在此也趁機為新內容賣廣告。下周一（25日），兩年前參加了大灣區青年就業計劃的企業與香港畢業生，兩年後接受本報回訪，娓娓道出這段日子變化；下周五（29日）適逢中秋節，我們將為讀者介紹一場不一樣的東莞潮遊，敬請關注。

文：尚東美

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