大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季

據了解，太昊國際智庫於2021年10月組建全球新型智慧城市（SMILE指數）專家委員會，專門負責全球新型智慧城市評級，躋身全球新型智慧城市（SMILE指數）前百強的城市可獲評「全球微笑城市」。所謂微笑城市，並非指臉上的「微笑」，而是以S、M、I、L、E共5項評估新型智慧城市的核心評級指標，計算出不同城市的「SMILE微笑指數」。

涵蓋安全產業教育娛樂等

其中，S代表Security和Services，即全天候無縫隙的安全保障，以及隨時隨地的公共服務；M指Management和Mobility，針對以人為本的城市管理，和方便快捷的移動技術及無時無刻的便利服務；I包括了Independent、Industry、Information、Innovation、Intelligent及Infrastructure，即城市自主可控、可持續發展產業，信息資訊與創業創新，以及智慧智能基礎設施；L代表Lively、Loving、Living，指充滿愛與活力的幸福宜居；E包含Education、Electronic、Environment和Entertainment，即普及教育體系、數字經濟、綠色環保和休閒娛樂。

內地智庫設指標 評804城

今年全球智慧城市評估評級便是以SMILE指數的五大核心指標為基礎，下設12個二級和148個三級指標，評估全球804個城市的新型智慧城市建設情况。在全球範圍內，新加坡為全球微笑城市百強的首名，其次是瑞士蘇黎世，中國北京市排第三。大灣區城市當中，廣州和香港也榜上有名，分列第五及第七（見表1）。

全國前5 灣區佔3

至於國內（含港澳台）城市，於《中國新型智慧城市（SMILE指數）百強排名》中，北京、廣州、香港、上海、深圳分別位列全國前5名，灣區城市佔3席（見表2）。

從行政區來評級的話，北京市的海淀區和朝陽區排《中國新型智慧城市（SMILE指數）五十強區排名》第一及第三，上海市浦東新區排第二；深圳市福田區、前海合作區，以及廣州市越秀區、白雲區和黃埔區亦在十大之列（見表3）。

明報記者