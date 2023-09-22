大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季

【明報專訊】早前在北京舉行的2023年中國國際服務貿易交易會，由內地智庫機構太昊國際、國衡智慧城市科技研究院聯合中國外商投資企業協會數字經濟工作委員會發布《2022-2023年度全球微笑城市百強和中國新型智慧城市（SMILE指數）百強成果》，全球微笑城市百強中，北京、廣州及香港位列全球前10名，第一名是新加坡。
據了解，太昊國際智庫於2021年10月組建全球新型智慧城市（SMILE指數）專家委員會，專門負責全球新型智慧城市評級，躋身全球新型智慧城市（SMILE指數）前百強的城市可獲評「全球微笑城市」。所謂微笑城市，並非指臉上的「微笑」，而是以S、M、I、L、E共5項評估新型智慧城市的核心評級指標，計算出不同城市的「SMILE微笑指數」。
涵蓋安全產業教育娛樂等
其中，S代表Security和Services，即全天候無縫隙的安全保障，以及隨時隨地的公共服務；M指Management和Mobility，針對以人為本的城市管理，和方便快捷的移動技術及無時無刻的便利服務；I包括了Independent、Industry、Information、Innovation、Intelligent及Infrastructure，即城市自主可控、可持續發展產業，信息資訊與創業創新，以及智慧智能基礎設施；L代表Lively、Loving、Living，指充滿愛與活力的幸福宜居；E包含Education、Electronic、Environment和Entertainment，即普及教育體系、數字經濟、綠色環保和休閒娛樂。
內地智庫設指標 評804城
今年全球智慧城市評估評級便是以SMILE指數的五大核心指標為基礎，下設12個二級和148個三級指標，評估全球804個城市的新型智慧城市建設情况。在全球範圍內，新加坡為全球微笑城市百強的首名，其次是瑞士蘇黎世，中國北京市排第三。大灣區城市當中，廣州和香港也榜上有名，分列第五及第七（見表1）。
全國前5 灣區佔3
至於國內（含港澳台）城市，於《中國新型智慧城市（SMILE指數）百強排名》中，北京、廣州、香港、上海、深圳分別位列全國前5名，灣區城市佔3席（見表2）。
從行政區來評級的話，北京市的海淀區和朝陽區排《中國新型智慧城市（SMILE指數）五十強區排名》第一及第三，上海市浦東新區排第二；深圳市福田區、前海合作區，以及廣州市越秀區、白雲區和黃埔區亦在十大之列（見表3）。
明報記者
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