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港聞二

「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台

【明報專訊】中大第三屆創新日昨日開幕，宣布「中大創新有限公司」（下稱中大創新）正式成立，並與8間合作伙伴簽署合作備忘錄。創新日參展機構40多間，向公眾介紹及展示學研成果。

中大創新為具發展潛力的中大初創企業提供早期資金，亦會與各風險投資公司、專家及家族辦公室合作，建立聯合投資平台。簽署合作備忘錄的8間合作伙伴，包括薈港資本及莆方投資等。中大校董會副主席陳德霖表示，中大創新建立的聯合投資平台不僅提供資金援助，亦匯聚各自領域中的專業知識及人脈，「希望共同創建一個充滿活力的創業生態系統」。

創新日為中大60周年校慶活動之一，參展企業包括21間大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）下的初創公司、6間中大InnoHK研究中心、兩間大學獨角獸及其他大學相關的初創企業。

腸道菌群測癌工具 料明年在港售

參展的香港微生物菌創科中心為其中一個中大InnoHK研究中心，中大內科及藥物治療學系助理教授蘇奇介紹產品稱，兩項展品獲本年度日內瓦國際發明展的陪審團祝賀金獎及銀獎，分別為微生物宏基因組學多重疾病檢測工具及長新冠型腸道微生態風險檢測工具。前者可基於腸道菌群預測8種常見疾病，如大腸癌的人工智能模型，蘇預計明年可在香港市場出售；後者則利用長新冠患者共通的腸道特徵預測是否患上長新冠，已於中大醫院投入服務。

其他參展企業展示的產品中，不乏使用人工智能產品。商湯科技展出協助青少年習圍棋而設計的「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人，職員介紹稱期望以科技與中國傳統文化結合。

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