襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚

【明報專訊】紅十字會去年接獲一宗尋人個案，盼今年中秋能如願團圓。68歲的林瑞芬在約兩三個月大時因家貧而被送養，約10歲始知自己是被收養，但一直不敢向養父母追問詳情。隨着近年養父母相繼離世，她得悉紅十字會提供尋人服務，遂鼓起勇氣尋親，也盼找到3名兄姊。該會推算其親生父母分別約99歲和95歲，林瑞芬料雙親已離世，也明白尋回家人機會渺茫，但若能與家人重聚，她說會問他們：「現在嘅生活快唔快樂？有無掛住我啊？我好掛住佢哋。」
曾問養母惹激動回應 不敢追問
林瑞芬憶述，小學三年級時被同學告知聽聞她是被收養一事，她遂詢問養母，養母聽畢後激動，更到該同學家中責罵同學，同學因此被家長責罰，令她心感愧疚，不敢再追問。但她半夜偶爾在家中聽見養父母交談提及她是被收養，也曾在家找到生父寫給養父的「送帖」，提及因家中「生養眾多」，將第四女兒（林瑞芬）送予養父撫養。
15歲補領出世紙 始悉生父母姓名
林瑞芬形容養父母家境清貧，養父從事小買賣和做風箏，養母是家庭主婦，她小學畢業後便需工作養家。得知自己非親生女兒時，她自覺「好淒涼」，對於生父所說的「生養眾多」一詞印象深刻，「係唔係真係窮到咁樣啊？」她約15歲時補領出生證明，方得知親生父母名字分別為林其（別名林棋）和區麗堅。
香港紅十字會社區服務助理經理譚佩詩提到，因林瑞芬只得親父母姓名，僅能推算年齡範圍，並到死亡登記處嘗試尋人，雖曾找到與其生父同名的人，但申報人的名字並非林瑞芬生母，申報地址亦已拆卸，無法繼續追查。該會曾到保險公司和銀行等機構查證，均未得到正面消息。
該會促請市民若有任何被尋者消息，可即時聯絡2507 7135或電郵tracing@redcross.org.hk。