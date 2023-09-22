襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚

曾問養母惹激動回應 不敢追問

林瑞芬憶述，小學三年級時被同學告知聽聞她是被收養一事，她遂詢問養母，養母聽畢後激動，更到該同學家中責罵同學，同學因此被家長責罰，令她心感愧疚，不敢再追問。但她半夜偶爾在家中聽見養父母交談提及她是被收養，也曾在家找到生父寫給養父的「送帖」，提及因家中「生養眾多」，將第四女兒（林瑞芬）送予養父撫養。

15歲補領出世紙 始悉生父母姓名

林瑞芬形容養父母家境清貧，養父從事小買賣和做風箏，養母是家庭主婦，她小學畢業後便需工作養家。得知自己非親生女兒時，她自覺「好淒涼」，對於生父所說的「生養眾多」一詞印象深刻，「係唔係真係窮到咁樣啊？」她約15歲時補領出生證明，方得知親生父母名字分別為林其（別名林棋）和區麗堅。

香港紅十字會社區服務助理經理譚佩詩提到，因林瑞芬只得親父母姓名，僅能推算年齡範圍，並到死亡登記處嘗試尋人，雖曾找到與其生父同名的人，但申報人的名字並非林瑞芬生母，申報地址亦已拆卸，無法繼續追查。該會曾到保險公司和銀行等機構查證，均未得到正面消息。

該會促請市民若有任何被尋者消息，可即時聯絡2507 7135或電郵tracing@redcross.org.hk。