「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月

被告依次為中大生李旭熙（現年23歲，下同）、運輸工陳國榮（38歲）及學生黃家熙（21歲）。李、陳否認暴動及「串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪，兩人其後被判前項罪成、後項罪脫，陳開審前另承認各一項暴動及蓄意傷人罪，即共兩項暴動及一項蓄意傷人罪成。黃家熙則承認暴動罪。同案被告劉頴匡的控罪獲存檔法庭，楊皓泓早前獲判無罪，當庭釋放。

張官判刑時表示，案件源於現場人士不滿警方中止集會，有份施襲的李、陳均知悉警員的身分，再包圍警員施襲，張官認為本案不屬「私了」，但針對警員施襲仍是加刑因素。

量刑起點57月 年輕認罪減刑

張官續指，案中參與人數不多，但大部分穿深色衣物和戴口罩或面罩，明顯因知道正參與違法行為，需掩飾身分，而長江中心及遮打花園兩場暴動分別歷時1分鐘及3分鐘，時間短暫，無證據顯示各被告有領導角色。

張官以57個月為兩項暴動罪的量刑起點，其中李、陳均有實際參與暴力行為，刑期上調3個月，考慮李年輕，減刑兩個月，總刑期58個月；至於陳另承認的蓄意傷人則以54個月為起點，考慮他認罪、同意大部分案情等因素，再將部分刑期同期執行後，總刑期為57個月；黃案發時僅17歲，現年21歲，超過判入教導所的年紀，張官考慮他年輕及認罪，減刑至監禁40個月。

【案件編號：DCCC 946-8/20】

（反修例風暴）