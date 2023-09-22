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M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」

【明報專訊】繼M+希克藏品首個展覽「從大革命到全球化」後，第二個展覽──「M+希克藏品：別傳」今起在M+博物館希克展廳向公眾開放，展出逾120件展品。M+視覺藝術策展人譚雪凝表示，今次展覽無任何審查，策展人一直從不偏不倚的角度策劃。今次「別傳」展出唯一艾未未作品《一噸茶》，並有作品可讓入場人士體驗坐上充滿豬板油的沙發椅墊。

M+博物館表示，中國社會自1990年代正朝向消費主義轉型，在逐漸與國際接軌的環境下，藝術家作品呈現出社會不斷變化。「別傳」分成4個主題區域，「消亡」區中不少作品表達藝術家面對轉變中的文化、歷史和傳統時內心的猶豫；「滿則溢」區中的作品擺脫昔日政治宣傳或文化批判主義，轉為反映當時商品化、物慾膨脹等社會現象；「非此非彼」區有不少熟悉又荒誕的作品，展示中國藝術家跳出傳統、創造富更多解讀空間的作品；「暗湧」區展品不少是以含蓄婉約方式創作，反映藝術家面對環境急速變化下蘊藏暗潮湧動的能量和情感。

今次部分藝術品可讓觀眾親身體驗，其中包括顧德新的《2021年11月12日》，9月22至24日作品中的沙發椅墊會充滿豬板油，觀眾可坐在填塞豬內臟脂肪的椅墊，可能會聞到腐爛變質的氣味。此作品曾於2000年上海「不合作方式」展覽展出，藉此表達藝術不一定需美麗及永恆才能觸動人心。據館方網頁介紹，9月24日後椅墊將改用其他物料填塞，觀眾不可再觸摸。

文革時期戲劇輯成作品

「社會主義美學深入骨髓」

至於今次唯一艾未未作品《一噸茶》，館方介紹作品是以普洱茶葉和木製成，走近可聞到淡淡茶香。另外，四川藝術家汪建偉錄像作品《我的視覺檔案》則由文革時期的電影和戲劇選段剪輯而成，以表達社會主義美學已深入中國藝術家骨髓。

傳媒問答環節中，收藏家及M+董事局成員烏利．希克表示，對中國當代藝術的興趣起源於1979年首次來到中國時，他對當時中國的文化十分感興趣，並有志於以藝術探討中國社會發展。

憂觸紅線否

策展人：不偏不倚無審查

被問今次展品有否政治審查及會否擔心觸及國安紅線，譚雪凝表示策展人一直很清楚展覽主題模式是與藝術有關，自主選取和策劃有關作品；無論今次希克或以往藏品展，策展人一直從學術、不偏不倚、客觀的角度策劃，並非要挑釁任何事。被問到今次展覽會否重現早前被輪換作品《新北京》及《新聞發佈會III》，譚未有回答。

就展品輪換，M+回覆稱，該館以國際最高標準營運，會根據展品狀况及修復需要定期輪換作品；M+於2021年開幕，共展出逾1500件展品，已計劃開幕一年內輪換逾200件作品，包括不同地下大堂展廳、東展廳、南展廳、希克展廳等。

今日開幕的還有「希克獎2023」展覽，展出6名入圍第二屆「希克獎」的藝術家作品，包括范加、苗穎、王拓、謝南星、楊沛鏗以及于吉。

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