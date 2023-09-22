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「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失

【明報專訊】黃大仙警區本月1至20日展開打擊電話騙案行動，拘捕23人涉干犯以欺騙手段取得財產及洗黑錢。行動涉及42宗案件，合共損失逾560萬元。過半數為長者誤墮「猜猜我是誰」騙案。其中一名險墮騙案八旬老翁現身說法，慶幸當日向警員查問確認，否則白白向「女兒」交出5萬元保釋金。

83歲事主李伯稱，本月中收到「女兒」來電，稱「揸車嚟接你飲茶」，其後再來電表示駕駛期間撞到人，正被警方拘留，急需5萬元保釋金。因其聲音與女兒「百分百相似」，信以為真，立即趕到銀行提款。回程時在「女兒」聲稱車禍地點遇上警員及救護車，查詢後得知沒有車禍，並致電女兒求證，幸保不失。

拘23人 包括15歲學生

警方行動中共拘捕21男2女，當中12人為涉嫌洗黑錢傀儡戶口持有人；4人負責收取騙款，包括一名15歲學生，相信他收取數百元報酬協助收款；另外7人屬詐騙電話號碼持有人，其中2人相信身分證副本被盜。

42名騙案事主分別損失2000元至136萬元不等，騙款最大一宗為「假冒官員」騙案。另外有事主誤信打來的是上司或同事，按他們要求轉賬，損失數萬元不等。警方發現，因應電話卡實名制生效，不法分子會盜竊他人身分證，或在網上發布虛假招聘廣告，訛稱聘請求職者，要求對方提交身分證副本，從而盜取對方資料登記電話卡。

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