「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失

83歲事主李伯稱，本月中收到「女兒」來電，稱「揸車嚟接你飲茶」，其後再來電表示駕駛期間撞到人，正被警方拘留，急需5萬元保釋金。因其聲音與女兒「百分百相似」，信以為真，立即趕到銀行提款。回程時在「女兒」聲稱車禍地點遇上警員及救護車，查詢後得知沒有車禍，並致電女兒求證，幸保不失。

拘23人 包括15歲學生

警方行動中共拘捕21男2女，當中12人為涉嫌洗黑錢傀儡戶口持有人；4人負責收取騙款，包括一名15歲學生，相信他收取數百元報酬協助收款；另外7人屬詐騙電話號碼持有人，其中2人相信身分證副本被盜。

42名騙案事主分別損失2000元至136萬元不等，騙款最大一宗為「假冒官員」騙案。另外有事主誤信打來的是上司或同事，按他們要求轉賬，損失數萬元不等。警方發現，因應電話卡實名制生效，不法分子會盜竊他人身分證，或在網上發布虛假招聘廣告，訛稱聘請求職者，要求對方提交身分證副本，從而盜取對方資料登記電話卡。