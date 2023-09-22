陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商

提同婚覆核敗訴 稱法庭仍獨立

正出訪歐洲的陳茂波前日轉抵英國，出席貿發局舉辦的「香港晚宴」，約400名英國各界領袖和專業人士出席，包括前港督衛奕信、前行政立法兩局首席非官守議員鄧蓮如等。陳茂波致辭稱，知道英國各界關注本港法治，指出法庭繼續獨立和公正地審判，舉例早前就本港法例不承認同性婚姻的司法覆核案中，政府被判部分敗訴。他續說，本港法援制度確保被告可獲合適的律師代表。

陳茂波提到，國安法實施後有商會稱未有涉及商業範疇的案例，本港銀行體系的存款較國安法實施前增加一成，落戶香港的海外企業數目過去5年亦大致不變，認為毋須因國安法而對本港前景「屈服於悲觀主義」（succumb to pessimism）。陳茂波說，本港正積極發展創科產業、綠色科技和金融、投資交椅洲人工島等大型基建項目，未來將有不同發展機遇。他亦引述國家主席習近平去年7月來港時表示，中央重視香港聯繫內地和世界的獨特角色，維持普通法制度、資金和資訊自由流通等，強調一國兩制將長期維持。