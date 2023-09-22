助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工

駕拖頭運牆 遇工人放飯獨卸貨

現場為洪元路及洪平路交界房協首個「組裝合成」資助出售房屋地盤。遭壓斃男子為62歲陳志華，消息稱他駕駛拖頭拖着放有預製矮牆的貨架，從內地送往地盤，昨早11時許抵達地盤停泊。貨架上矮牆以鐵架承托，有飛機帶繫穩。據悉，當時大部分工人準備前往午飯，陳其後下車，獨自解除飛機帶，惟其中一塊矮牆塌下將他壓住，有工人聞響聲發現事件，通知安全主任報警。

房協發撫恤 稱與承建商密切跟進

地盤利用天秤及起重滑輪吊起矮牆，接報到場消防將陳救出，惟即場證實不治。消防其後以黑膠袋包裹遺體，再利用「山兜」將遺體抬至安全地方。

警方經初步調查相信，陳運送預製矮牆到地盤，其間一塊體積約5乘0.5乘1.5米、重約3噸的預製矮牆高處墜下擊中他，案件列作工業意外。陳的遺體其後由仵工舁送殮房。

親友透露陳從事中港運輸數十年，相信昨日從內地運送預製矮牆到地盤。

房協回覆查詢稱，對於該地盤的工業意外深表關注和難過，向死者家屬致以深切慰問，並將向家屬發放一筆過30萬元撫恤金。該意外與「組裝合成」建築法無關，正與承建商有利建築有限公司密切跟進事件，並全力配合相關政府部門調查工作。涉事地盤已即時停止所有重型吊運工作。本報向有利建築查詢事件，至截稿前未獲回覆。

地盤周日剛完成組件吊裝

涉事地盤為房協首個採用混凝土組裝合成建築法（MiC）興建的項目—洪水橋/廈村新發展區專用安置屋邨項目第一期甲的資助出售房屋。本周日（17日）房屋局長何永賢、發展局首席助理秘書長（工務）馮耀文、房協主席陳家樂、行政總裁陳欽勉及一眾房協委員，於項目工地現場一同見證最後一個「組裝合成」組件完成吊裝的重要里程。房屋項目樓高27層，住宅佔25層，將提供300個單位，預計2024年建成。

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