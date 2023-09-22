下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與

寬限兩月 長遠擴至其他基層醫療

政府去年12月發表《基層醫療健康藍圖》提出，要求所有提供基層醫療的醫療人員須加入指南，當時已有約2600名醫生加入，並料社區共5000至6000名醫生正提供基層醫療服務。藍圖建議推出《基層醫療名冊》，將現有指南名單逐步過渡。

醫衛局稱，政府疫苗資助、院舍防疫注射、地區康健中心及擬推的慢病共治計劃，已規定只有名列指南的醫生可參與；醫生若於兩個月寬限期即今年12月6日後仍未加入指南，將不能繼續為病人提供醫療券、大腸癌篩查及普通科門診公私營協作計劃的資助服務，以確保醫生有參與延續醫學教育。政府長遠會將有關規定擴至其他基層醫療服務提供者。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌關注3000多名醫生是否足以應付慢病共治計劃的病人數目，並留意到部分醫生屬腫瘤科等，關注他們有否足夠家庭醫學訓練，建議政府檢視醫生背景，加強他們對家庭醫學的認知。