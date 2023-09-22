明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標

【明報專訊】聯合醫院今年2月一盞手術燈從天花塌下，醫管局多次表明不滿涉事供應商及維修承辦商Getinge，惟其後三度向其批出招標合約。醫管局主席范鴻齡昨稱，自傳媒報道後，局方認為不能「好似無事發生」，故決定在完成追討承辦商及聽取對方如何改善服務前，不會再接受其投標。

稱續批合約不妥 范鴻齡：不能當無事發生

醫管局行政總裁高拔陞稱，局方已啟動法律程序追討承辦商責任和賠償。范鴻齡稱醫管局有既定程序、按計分制度評審投標，上述3份合約均循此審批，惟傳媒報道後，局方認為繼續向該承辦商批出合約「的確不妥」，故決定在完成追討承辦商，及聽取對方如何改善服務前，不會再接受其投標。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，醫管局曾公開表明塌燈事故將影響該承辦商將來投標，懷疑醫管局內部溝通不足，才會容許相關委員會繼續批出標書，建議局方理順內部行政管理。

兩醫生撤控誤殺 范：員工鬆一口氣

另外，律政司今年初就鄧桂思案起訴聯合醫院兩名醫生誤殺罪，8個月後撤控。被問案件對員工士氣影響，范鴻齡稱兩名醫生已放下心頭大石，其餘員工亦鬆一口氣。他說醫管局在事件已汲取沉重教訓，並已將診斷流程改進。至於律政司應否交代撤控原因，他稱律政司表明是經不斷檢視檢控原則後決定撤控，對此「我們沒有意見」並接受，又稱醫管局無權決定和影響律政司決定。

上 / 下一篇新聞

助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
承建商未聯絡 遺孀促交代
承建商未聯絡 遺孀促交代
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警
前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽
灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀
公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓