不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標

稱續批合約不妥 范鴻齡：不能當無事發生

醫管局行政總裁高拔陞稱，局方已啟動法律程序追討承辦商責任和賠償。范鴻齡稱醫管局有既定程序、按計分制度評審投標，上述3份合約均循此審批，惟傳媒報道後，局方認為繼續向該承辦商批出合約「的確不妥」，故決定在完成追討承辦商，及聽取對方如何改善服務前，不會再接受其投標。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，醫管局曾公開表明塌燈事故將影響該承辦商將來投標，懷疑醫管局內部溝通不足，才會容許相關委員會繼續批出標書，建議局方理順內部行政管理。

兩醫生撤控誤殺 范：員工鬆一口氣

另外，律政司今年初就鄧桂思案起訴聯合醫院兩名醫生誤殺罪，8個月後撤控。被問案件對員工士氣影響，范鴻齡稱兩名醫生已放下心頭大石，其餘員工亦鬆一口氣。他說醫管局在事件已汲取沉重教訓，並已將診斷流程改進。至於律政司應否交代撤控原因，他稱律政司表明是經不斷檢視檢控原則後決定撤控，對此「我們沒有意見」並接受，又稱醫管局無權決定和影響律政司決定。