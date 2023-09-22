公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀

醫生流失6.9% 護士10.3%

醫管局昨公布，截至今年7月底的過去12個月，全職醫生及護士流失率分別為6.9%及10.3%，稍低於截至4月底的7.1%及10.9%。全職醫生和護士增加135及428人。

4月至前日錄取130非本地醫生

海外招聘方面，醫管局今年4月1日至前日共取錄130名非本地培訓醫生，大部分來自英國及澳洲，另來自馬來西亞、新西蘭、荷蘭及愛爾蘭，其中80人已簽約；醫委會已批准19人註冊，其中5人特別註冊、14人有限度註冊。大部分獲批註冊者為住院醫生，個別屬副顧問醫生，當中9人已抵港，其餘10人未來一至兩個月來港。

7月加入醫科畢業生470人

范鴻齡稱，由於大批新畢業醫護於今年7月加入醫管局，包括約470名醫生，當局仍抱審慎樂觀態度，不認為「（人手）問題已經解決」，未來將繼續挽留及增聘人手。被問如何評估招聘海外醫生的特別註冊比例，他稱該註冊途徑要求較多，包括醫生須為港人及於指定院校畢業，故獲聘者一直是特別註冊少、有限度註冊多。

政府前年通過修例新增特別註冊途徑，引入指定院校畢業的海外醫生，至今認可100間院校課程。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，來港醫生僅少數申請特別註冊，憂慮該途徑仍未能填充人手，建議政府放寬認可準則，盡快增加院校數目，不擔心影響醫生質素，相信醫管局會把關。

研醫生短期內地實習

至於主打招聘已取專科或正受訓醫生的「環球醫療人才匯聚計劃」，范鴻齡稱已向醫委會申請5名醫生有限度註冊，3人來自馬來西亞、兩人來自歐洲；該局早前拜訪北京、上海、廣東省及澳門有關單位，相信將有更多內地醫生願意來港培訓；另稱正研究安排本地醫生往內地實習，惟相信只能短期離港，不能如大灣區醫生般交流10至12個月。

范鴻齡補充，得悉特區政府與內地討論病歷過河快有結論，有助局方日後向港大深圳醫院、內地港資醫療機構或三甲醫院購買服務。