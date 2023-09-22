明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀

【明報專訊】公院醫護流失率下降，醫管局昨公布最新全職醫生及護士流失率分別為6.9%及10.3%，較上季稍回落；該局近月多次赴海外「搶人才」，最新共錄取130名海外醫生，大部分來自英國及澳洲，其中80人已簽約；19人獲批註冊，包括5人「特別註冊」。醫管局主席范鴻齡對人手審慎樂觀，稱特別註冊要求多，故獲聘者較少以該途徑註冊。有病人組織關注特別註冊實際吸引力有限，未能有效補充人手，建議放寬認可院校準則。

醫生流失6.9% 護士10.3%

醫管局昨公布，截至今年7月底的過去12個月，全職醫生及護士流失率分別為6.9%及10.3%，稍低於截至4月底的7.1%及10.9%。全職醫生和護士增加135及428人。

4月至前日錄取130非本地醫生

海外招聘方面，醫管局今年4月1日至前日共取錄130名非本地培訓醫生，大部分來自英國及澳洲，另來自馬來西亞、新西蘭、荷蘭及愛爾蘭，其中80人已簽約；醫委會已批准19人註冊，其中5人特別註冊、14人有限度註冊。大部分獲批註冊者為住院醫生，個別屬副顧問醫生，當中9人已抵港，其餘10人未來一至兩個月來港。

7月加入醫科畢業生470人

范鴻齡稱，由於大批新畢業醫護於今年7月加入醫管局，包括約470名醫生，當局仍抱審慎樂觀態度，不認為「（人手）問題已經解決」，未來將繼續挽留及增聘人手。被問如何評估招聘海外醫生的特別註冊比例，他稱該註冊途徑要求較多，包括醫生須為港人及於指定院校畢業，故獲聘者一直是特別註冊少、有限度註冊多。

政府前年通過修例新增特別註冊途徑，引入指定院校畢業的海外醫生，至今認可100間院校課程。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，來港醫生僅少數申請特別註冊，憂慮該途徑仍未能填充人手，建議政府放寬認可準則，盡快增加院校數目，不擔心影響醫生質素，相信醫管局會把關。

研醫生短期內地實習

至於主打招聘已取專科或正受訓醫生的「環球醫療人才匯聚計劃」，范鴻齡稱已向醫委會申請5名醫生有限度註冊，3人來自馬來西亞、兩人來自歐洲；該局早前拜訪北京、上海、廣東省及澳門有關單位，相信將有更多內地醫生願意來港培訓；另稱正研究安排本地醫生往內地實習，惟相信只能短期離港，不能如大灣區醫生般交流10至12個月。

范鴻齡補充，得悉特區政府與內地討論病歷過河快有結論，有助局方日後向港大深圳醫院、內地港資醫療機構或三甲醫院購買服務。

上 / 下一篇新聞

助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
承建商未聯絡 遺孀促交代
承建商未聯絡 遺孀促交代
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警
前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽
灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標
不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓