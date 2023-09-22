明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽

【明報專訊】政府早前宣布展開「香港夜繽紛」活動，其中灣仔海濱的「海濱藝遊坊」下周三（27日）至10月2日晚上舉行，有消息指隨後逢周五至周日亦繼續有市集活動至10月23日重陽節假期，共16日。場內設美食區，有多個傳統香港街頭美食攤檔；另有生活文化工作坊，讓市民及旅客體驗占卜、麻將雕刻等。場地及設置支援由發展局免費提供，攤位免付租金。

場地免租 招標委聘聯辦機構

發展局回覆查詢時表示，局方聯同不同非政府機構在灣仔、堅尼地城卑路乍灣和觀塘3個海濱場地，由9月底起兩個月內的周末舉辦一系列活動。局方會免租提供場地，並提供場地設置，當局已明確要求聯辦機構不得向攤檔營運者收取租金或其他費用，並透過招標委聘聯辦機構，分別為「香港傷健共融網絡」、「草圖文化」及「香港藝土民間」；當中「香港傷健共融網絡」伙拍「藝穗會」和「維港海上發展」等，在灣仔海濱舉辦活動，包括邀請表演團體、招募攤檔營運者、供應商等。

根據公司註冊處資料，「維港海上發展」成立於2022年1月。其網站稱公司為珊瑚海船務的分公司，專注於灣仔水上運動及康樂區，以及港島和九龍地區其他海濱地區的創意活動策劃。

至於開支方面，發展局指部分活動詳情仍在敲定中，政府實際所需開支稍後才可確定。

美食區營業至晚上11時

重塑大牌檔情懷

「海濱藝遊坊」場館下午3時至午夜12時開放，美食區則由下午6時開放至晚上11時。場內有多個攤檔售賣傳統香港街頭美食，如中式糕點、滷水、粢飯、雞仔餅、串燒等，並配合懷舊大牌檔圓枱及膠凳，重塑舊式大牌檔情懷。活動亦設工作坊讓市民及旅客體驗香港百年歷史及各種生活文化，如民間的占卜風水命理、麻將雕刻、麵粉公仔、織蒸籠等。晚上8時則有燈光表演，由800架無人機呈現香港特色地標及本土藝術文化。另有畫作展出、殘疾人士慈善表演和電影放映等。

海濱事務委員會主席吳永順昨接受商台訪問時稱，政府讓海濱有不同活動是好事，但要思考如何促成高增值商業活動。他提議政府可只提供可能性，其後交由私人機構舉辦活動，認為如有足夠特色和創意，可吸引本地人和遊客。

上 / 下一篇新聞

助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
承建商未聯絡 遺孀促交代
承建商未聯絡 遺孀促交代
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警
前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀
公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀
不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標
不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓