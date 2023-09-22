灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽

場地免租 招標委聘聯辦機構

發展局回覆查詢時表示，局方聯同不同非政府機構在灣仔、堅尼地城卑路乍灣和觀塘3個海濱場地，由9月底起兩個月內的周末舉辦一系列活動。局方會免租提供場地，並提供場地設置，當局已明確要求聯辦機構不得向攤檔營運者收取租金或其他費用，並透過招標委聘聯辦機構，分別為「香港傷健共融網絡」、「草圖文化」及「香港藝土民間」；當中「香港傷健共融網絡」伙拍「藝穗會」和「維港海上發展」等，在灣仔海濱舉辦活動，包括邀請表演團體、招募攤檔營運者、供應商等。

根據公司註冊處資料，「維港海上發展」成立於2022年1月。其網站稱公司為珊瑚海船務的分公司，專注於灣仔水上運動及康樂區，以及港島和九龍地區其他海濱地區的創意活動策劃。

至於開支方面，發展局指部分活動詳情仍在敲定中，政府實際所需開支稍後才可確定。

美食區營業至晚上11時

重塑大牌檔情懷

「海濱藝遊坊」場館下午3時至午夜12時開放，美食區則由下午6時開放至晚上11時。場內有多個攤檔售賣傳統香港街頭美食，如中式糕點、滷水、粢飯、雞仔餅、串燒等，並配合懷舊大牌檔圓枱及膠凳，重塑舊式大牌檔情懷。活動亦設工作坊讓市民及旅客體驗香港百年歷史及各種生活文化，如民間的占卜風水命理、麻將雕刻、麵粉公仔、織蒸籠等。晚上8時則有燈光表演，由800架無人機呈現香港特色地標及本土藝術文化。另有畫作展出、殘疾人士慈善表演和電影放映等。

海濱事務委員會主席吳永順昨接受商台訪問時稱，政府讓海濱有不同活動是好事，但要思考如何促成高增值商業活動。他提議政府可只提供可能性，其後交由私人機構舉辦活動，認為如有足夠特色和創意，可吸引本地人和遊客。