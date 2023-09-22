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港聞

港聞二

旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心

【明報專訊】疫後首個十一黃金周將至，旅監局行政總裁方安妮昨稱，局方將「全民皆兵」，安排相關人員在全港「落地」巡視，特別關注景點情况；並重啟控制中心，與導遊及旅行社緊密聯絡，一旦有事便可馬上支援。她稱，局方將做好協調角色，會與入境處及警方等部門定時聯繫，留意領隊或導遊需否幫忙。香港零售管理協會主席謝邱安儀則稱，由於今年初本港與內地通關，相比疫情時零遊客，零售業生意額一定有上升；惟觀察五一黃金周及暑假，零售業表現非「好快反彈」，但每個假期時陸續有改善，故對十一黃金周持謹慎樂觀態度。

內地團提早來港「措手不及」

近日到訪土瓜灣用膳的內地旅行團數量增加，方安妮昨在港台《千禧年代》稱，有內地旅客為免十一黃金周高峰期而提早出遊，「先頭部隊」令訪港內地團近日上升至約200團。她稱業界對此措手不及，局方已即時派員查看該區食肆預約情况及協助分流旅客，惟否認重回年初通關後內地旅客湧現土瓜灣局面。

方提及，個別一間經營團餐的食肆超額預訂，因而進出道路狹窄，導致旅客門外等候，情况不理想。局方正約見該食肆負責人，期望以延長供應團餐時間等方法解決問題，稱「你（食肆）冥頑不靈、無社會責任，局方是不會容許相關情况，因為當區居民的生活是十分重要」。

方又表示，部分食肆未安排員工在門外維持秩序，令進出餐廳的旅客人流「交叉」而造成混亂，局方已協助及教導食肆管制人流，情况有改善。今年5月起，旅監局要求旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳。方稱措施運作暢順，當局會檢查有否人違規；稱業界很負責任及守規矩，並會互相幫忙控制區內秩序。她透露近日有數間藥房註冊，但設嚴謹規定，如限制接待旅行團時間，冀盡量平衡各方利益而不擾民。

零售業界：下周推夜消費獎賞

謝邱安儀在同一節目表示，本地市場疲弱，加上很多港人北上消費及外遊，過去數月零售總額上升程度維持低雙位數；即使十一黃金周帶動，預計升幅大致相若。特區政府早前開展「香港夜繽紛」，謝稱難量化成效，認為若夜間食肆暢旺，定能帶動市民夜間外出順便消費，相信對零售行業有幫助，惟受限業界有否人手延長營業時間。她說協會下周起推出夜間消費獎賞活動，呼籲業界「咬緊牙關、持之以恒」，一直推動本地消費，希望最終有成果。

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