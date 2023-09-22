旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心

內地團提早來港「措手不及」

近日到訪土瓜灣用膳的內地旅行團數量增加，方安妮昨在港台《千禧年代》稱，有內地旅客為免十一黃金周高峰期而提早出遊，「先頭部隊」令訪港內地團近日上升至約200團。她稱業界對此措手不及，局方已即時派員查看該區食肆預約情况及協助分流旅客，惟否認重回年初通關後內地旅客湧現土瓜灣局面。

方提及，個別一間經營團餐的食肆超額預訂，因而進出道路狹窄，導致旅客門外等候，情况不理想。局方正約見該食肆負責人，期望以延長供應團餐時間等方法解決問題，稱「你（食肆）冥頑不靈、無社會責任，局方是不會容許相關情况，因為當區居民的生活是十分重要」。

方又表示，部分食肆未安排員工在門外維持秩序，令進出餐廳的旅客人流「交叉」而造成混亂，局方已協助及教導食肆管制人流，情况有改善。今年5月起，旅監局要求旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳。方稱措施運作暢順，當局會檢查有否人違規；稱業界很負責任及守規矩，並會互相幫忙控制區內秩序。她透露近日有數間藥房註冊，但設嚴謹規定，如限制接待旅行團時間，冀盡量平衡各方利益而不擾民。

零售業界：下周推夜消費獎賞

謝邱安儀在同一節目表示，本地市場疲弱，加上很多港人北上消費及外遊，過去數月零售總額上升程度維持低雙位數；即使十一黃金周帶動，預計升幅大致相若。特區政府早前開展「香港夜繽紛」，謝稱難量化成效，認為若夜間食肆暢旺，定能帶動市民夜間外出順便消費，相信對零售行業有幫助，惟受限業界有否人手延長營業時間。她說協會下周起推出夜間消費獎賞活動，呼籲業界「咬緊牙關、持之以恒」，一直推動本地消費，希望最終有成果。