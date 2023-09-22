警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄

被告劉驍璋（48歲）被指今年1月8日在小西灣巴士總站城巴員工休息室襲擊郭福基（57歲）。控方案情稱，當晚被告一身酒氣，在上址要求車長協助他找回遺失在巴士的手機。其後被告將事主拉入休息室，見事主欲報警，遂毆打對方。事主供稱，到場警員偏袒被告，將事件定性為兩人互毆，事主在警員威嚇下同意和解了事。

倘事主被傷 不會於問話不提情節

控方不作陳辭。辯方陳辭說，城巴稽查員的紀錄是被告推倒事主致其受傷；到場警員則稱兩人互推後倒地。辯方表示，稽查員和警員是根據事主說法才會有以上紀錄，惟事主證供與紀錄出現分歧，質疑若事主遭傷害，不會於問話時不提及被打情節。而且基於本案背景，事主可輕易編造警員互相包庇的說法。審訊今續。

【案件編號：ESCC760/23】