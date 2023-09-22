前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警

男被告F.S.L.（49歲）承認虐兒罪；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪。庭上播放女被告女兒X（案發時5歲）的錄影會面片段，X稱呼男被告為叔叔，形容他「好惡」，是「衰人」。男被告曾指X嘔出食物和不聽話，於是用熱水燙她，又大力打X，因她頑皮和不願起牀等，及試過不給X食物。

自言缺醫療知識 信男友聯絡醫生朋友

X憶述，案件發生於2020年5月，媽媽在家中替她洗澡期間聊電話，叔叔走進浴室「開熱水爐淥我」約10秒，熱水燙至右半身「甩晒皮」，她「好痛好驚」，但叔叔按着熱水掣，不准X關掉，X受驚大叫。X調低水溫冲身，媽媽再進浴室時幫她冲洗傷口，媽媽和叔叔亦為X塗燙火膏和類固醇。

女被告出庭自辯稱，中五畢業後修讀美容文憑，2019年尾在社交平台「Uplive」結識男被告。他自稱從加拿大返港任執業大律師，翌月兩人同居。女被告稱，案發時在浴室外聽到男被告叫「唔好搞水掣」，X高呼「好熱」。女被告聽到X大叫後返回浴室，男被告立即轉用冷水，她缺乏醫療知識，只懂坐在馬桶幫X淋身降溫。

謂男友稱疫下醫院危險 或失撫養權

女被告引述，男被告稱新冠疫情期間醫院危險，阻止她帶X診治，如堅持求診，「唔使旨意爭到女兒撫養權」，令她擔心無法見到X。男被告稱有急救資格，熟練洗傷口方法，並聯絡醫生友人，女被告相信有醫生跟進X傷勢。男被告曾叫她替X拍照，欲投訴業主，指熱水爐故障令X受傷。

女被告透露，男被告案發前稱她的首飾遭「落降頭」，他認識茅山法術並稱可請人淨化，女被告遂交出金錢和信用卡。男被告聲稱是「某社團大佬嘅契仔」，刪去她手機內男性聯絡人。女被告自言曾遭男被告性侵，但免事情複雜而沒報警。她一直相信男被告，本案發生後始知對方是警員及被定罪。審訊今續。

【案件編號：DCCC 335/22】