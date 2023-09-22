明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

前警員熱水燙童案 女友稱被阻求醫 否認虐兒 指遭男友性侵未報警

【明報專訊】曾涉威嚇兒子自瀆的前男警承認在浴室用熱水燙傷同居女友的女兒，時任女友涉未及時帶女童診治，她否認虐兒罪，昨在區院續審。女被告自辯稱，男被告以疫情為由阻止她帶女兒求醫，若求診不用指望從前夫手上爭取女兒撫養權，令她擔心無法和女兒相見。女被告透露曾遭男被告性侵，惟無報警。

男被告F.S.L.（49歲）承認虐兒罪；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪。庭上播放女被告女兒X（案發時5歲）的錄影會面片段，X稱呼男被告為叔叔，形容他「好惡」，是「衰人」。男被告曾指X嘔出食物和不聽話，於是用熱水燙她，又大力打X，因她頑皮和不願起牀等，及試過不給X食物。

自言缺醫療知識 信男友聯絡醫生朋友

X憶述，案件發生於2020年5月，媽媽在家中替她洗澡期間聊電話，叔叔走進浴室「開熱水爐淥我」約10秒，熱水燙至右半身「甩晒皮」，她「好痛好驚」，但叔叔按着熱水掣，不准X關掉，X受驚大叫。X調低水溫冲身，媽媽再進浴室時幫她冲洗傷口，媽媽和叔叔亦為X塗燙火膏和類固醇。

女被告出庭自辯稱，中五畢業後修讀美容文憑，2019年尾在社交平台「Uplive」結識男被告。他自稱從加拿大返港任執業大律師，翌月兩人同居。女被告稱，案發時在浴室外聽到男被告叫「唔好搞水掣」，X高呼「好熱」。女被告聽到X大叫後返回浴室，男被告立即轉用冷水，她缺乏醫療知識，只懂坐在馬桶幫X淋身降溫。

謂男友稱疫下醫院危險 或失撫養權

女被告引述，男被告稱新冠疫情期間醫院危險，阻止她帶X診治，如堅持求診，「唔使旨意爭到女兒撫養權」，令她擔心無法見到X。男被告稱有急救資格，熟練洗傷口方法，並聯絡醫生友人，女被告相信有醫生跟進X傷勢。男被告曾叫她替X拍照，欲投訴業主，指熱水爐故障令X受傷。

女被告透露，男被告案發前稱她的首飾遭「落降頭」，他認識茅山法術並稱可請人淨化，女被告遂交出金錢和信用卡。男被告聲稱是「某社團大佬嘅契仔」，刪去她手機內男性聯絡人。女被告自言曾遭男被告性侵，但免事情複雜而沒報警。她一直相信男被告，本案發生後始知對方是警員及被定罪。審訊今續。

【案件編號：DCCC 335/22】

相關字詞﹕法庭 前警員 虐兒

上 / 下一篇新聞

助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
助地盤卸貨 司機遭預製牆壓斃 事發房協「組裝合成」項目 勞處令停工
承建商未聯絡 遺孀促交代
承建商未聯絡 遺孀促交代
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
陳茂波訪英 引商會稱國安法未涉商
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
立場新聞案延至11．15裁決 距開審逾一年
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
「女兒」車禍索保釋金 八旬翁提款遇警保不失
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
M+新展探討「90後」中國 坐坐「豬油櫈」 看艾未未「茶品」
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
「天下制裁」集會 襲警加刑 3人暴動囚40至58月
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
攜扳手囚9月 設計師上訴被駁回
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
襁褓被送養 六旬婦尋親 料父母已九旬或離世 亦盼覓兄姊重聚
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
「中大創新」成立 伙風投專家建投資平台
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
中大認障篩查車 預約先填網上問卷
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
警涉毆車長案辯方：事主證供異當日紀錄
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
旅監局總動員巡景點 十一重啟控制中心
灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽
灣仔海濱藝遊坊下周三開鑼 周末夜市或加碼至重陽
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
噴六四塗鴉 3人刑毁判社服令
公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀
公院醫護流失放緩 整體人手增 范鴻齡稱問題未解決 審慎樂觀
不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標
不滿塌手術燈承辦商 醫局稱暫拒投標
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
下月起醫療券公私營合作 限基層醫療指南醫生參與
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
大灣區GBA專題：全球智慧城市榜 穗第五港第七 「微笑指數」5項評級 星洲居首北京奪季
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
灣區手記：大灣區改版 ／文：尚東美
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】環翠停車場裝水浸感應器 遇積水發警報 另增設大水泵
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】周守仁樞機牧徽用紅色 願為信仰流血
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】AO冬季實習 10．11截止報名
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】800燈籠耀利東街 舞LED火龍賀中秋
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】海上天然氣站啟用禮 李家超兩電巨頭同場
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】專頁冒認唐英年 開群組教買股
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓
【Emily】16科大生做亞運義工 獲中聯辦培訓