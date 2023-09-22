虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月

奢華愛賭 借貸度日10年

被告黃栢倫（47歲）1998年加入警隊，2015年升任警長，因本案停職。辯方昨求情稱，媒體報道事件後，被告的朋友及同袍與他保持距離。被告知法犯法，感到愧疚，警長一職及長俸恐怕不保，但他沒有放棄更生，透露日後會改行成為駕駛導師，繼續服務社會。被告事後已償還涉案兩筆貸款。

求情稱遭報道後被疏遠 料失業

徐官判刑稱，被告身為警察，應以身作則，遵守法紀，如實申報，但他蓄意持續欺詐「遮仔會」。背景報告顯示，被告愛賭馬賭波，貪玩好食，導致欠債纍纍，現感後悔及羞愧。徐官考慮涉案金額、被告背景、認罪及過往工作的嘉許信後，酌情減刑後判囚3個月。

每月還貸近4萬 申報5000

控方案情指出，情報顯示被告生活奢華，與收入和財政背景不符。首罪發生於2017年間，被告向「遮仔會」報稱每月貸款還款額為9000元，但調查後發現，被告欠數間財務公司共67萬元，每月還款額2萬多元。次罪發生於2019年間，被告再度申報每月貸款還款額為5000元，實則欠下財務公司共137萬元，每月還款額近4萬元。

【案件編號：ESCC1508/23】