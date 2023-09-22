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港聞

港聞二

虛報還款額騙「遮仔會」貸款 警長囚3月

【明報專訊】47歲男警長債台高築下，兩度虛報每月貸款還款額，詐騙俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社向他批出兩筆合共16.5萬元貸款。他早前承認兩項欺詐罪，還押至昨日在東區裁判法院判刑。主任裁判官徐綺薇指出，被告生活奢華，喜好旅遊及品嘗美食，有賭博習慣，10年前開始借貸度日。被告須為其行為負上法律責任，社會服務令或緩刑均不適合，判入獄3個月。

奢華愛賭 借貸度日10年

被告黃栢倫（47歲）1998年加入警隊，2015年升任警長，因本案停職。辯方昨求情稱，媒體報道事件後，被告的朋友及同袍與他保持距離。被告知法犯法，感到愧疚，警長一職及長俸恐怕不保，但他沒有放棄更生，透露日後會改行成為駕駛導師，繼續服務社會。被告事後已償還涉案兩筆貸款。

求情稱遭報道後被疏遠 料失業

徐官判刑稱，被告身為警察，應以身作則，遵守法紀，如實申報，但他蓄意持續欺詐「遮仔會」。背景報告顯示，被告愛賭馬賭波，貪玩好食，導致欠債纍纍，現感後悔及羞愧。徐官考慮涉案金額、被告背景、認罪及過往工作的嘉許信後，酌情減刑後判囚3個月。

每月還貸近4萬 申報5000

控方案情指出，情報顯示被告生活奢華，與收入和財政背景不符。首罪發生於2017年間，被告向「遮仔會」報稱每月貸款還款額為9000元，但調查後發現，被告欠數間財務公司共67萬元，每月還款額2萬多元。次罪發生於2019年間，被告再度申報每月貸款還款額為5000元，實則欠下財務公司共137萬元，每月還款額近4萬元。

【案件編號：ESCC1508/23】

相關字詞﹕法庭 串謀欺詐罪 警察儲蓄互助社 警長

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