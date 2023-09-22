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港聞

港聞二

涉騙擔保貸款473萬 國安處控4人

【明報專訊】4名男女涉嫌透過中小企百分百擔保貸款計劃，提交虛假資料，騙去銀行和按揭證券公司等批出的473萬元貸款，遭警方國安處落案起訴一項串謀欺詐罪。案件昨於西九龍裁判法院首次提堂，眾人暫毋須答辯，待警方進一步調查和索取律政司指示。主任裁判官羅德泉押後至11月16日再訊，批准其中3人以1.5萬至10萬元保釋，餘下一人涉另案續還押。

被告依次為學生張昊揚（23歲）、餐飲從業員何桂鴻（40歲）、文員周婷婷（36歲）及商人周子龍（48歲）。4人被控2021年11月9日至2022年3月3日期間，包括首尾兩日在香港與徐心串謀詐騙香港上海匯豐銀行有限公司、香港按揭證券有限公司和/或香港特別行政區。

謊稱疫下銷售跌三成 3被告一直受僱

4人在中小企業金融計劃的特殊100%貸款擔保申請中，不誠實及虛假地表示：

．Superfresh Nourishment在2021年3月的銷售額相比2020年1至3月期間的平均銷售額下降超過30%；

．張昊揚、何桂鴻及周婷婷自2021年10月以來一直受僱於Superfresh Nourishment和/或；

．Superfresh Nourishment每月支出26.3萬元作為張昊揚、何桂鴻及周婷婷的工資和強積金強制供款；

從而誘使香港上海匯豐銀行有限公司和/或香港按揭證券有限公司向Superfresh Nourishment批出中小企金融計劃的特殊100%貸款，總額約473萬元。

除張昊揚外，控方不反對周婷婷、何桂鴻及周子龍保釋，裁判官聽罷陳辭後批准他們擔保，保釋金分別為1.5萬、5萬及10萬元。3人不得離港、須交出旅遊證件、居於報稱地址及每兩周向警署報到一次。

【案件編號：WKCC 4014/23】

相關字詞﹕法庭 警方國安處 串謀欺詐罪 中小企融資擔保計劃

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