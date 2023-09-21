查手撕雞等非熱食 食安稱整體「滿意」

食安中心去年9至11月收集100個非熱食雞肉食品樣本，包括來自外賣店、攤檔及食肆的40款手撕雞、40款切雞、15款手撕雞菜式及5款手撕雞沙律。食安中心科學主任莊梓傑表示，在檢測沙門氏菌屬、李斯特菌、金黃葡萄球菌等致病菌的食物安全指標上，所有樣本結果為「滿意」。

市面百樣本 有滾水浸煮或難殺菌

至於「需氧菌落計數」及大腸桿菌檢測的微生物質素指標，則有3個手撕雞樣本結果為「尚可」，當中一個樣本的大腸桿菌檢測結果亦屬「尚可」。需氧菌落計數是指在培養琼脂板上生長的菌落計算，通常用以顯示食物衛生情况。

莊解釋，手撕雞需人手處理，存放室溫的時間較長，總菌數或相對較高。食安中心首席醫生（風險評估及傳達）周楚耀稱樣本結果非「不滿意」，食用未必導致身體不適，但反映「有啲嘢未做到位」。中心提醒公眾，購買非熱食雞肉後應盡早食用。