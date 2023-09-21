中大民調：逾六成稱政治冷感

較去年升7.4百分點 狄志遠：對政府信任不足

中大香港亞太研究所今年7月20日至8月21日以電話訪問711人，調查顯示，對政治「完全沒有興趣」的受訪者佔23.9%，較去年同期調查上升8.3個百分點；相反，對政治「很有興趣」及「有些興趣」的佔比，分別較去年下跌0.3及7.4個百分點（見表）。

調查問到政府及政黨與市民意見的關係，結果兩極，正面及負面回應同時上升。55%受訪者認爲政府官員不太在乎其想法，較去年上升7.3個百分點；同時，不同意說法的受訪者佔16.2%，亦較去年上升4.2個百分點。21.9%受訪者同意本港政黨能代表不同市民意見，較去年上升12.3個百分點，但反對者亦有50.7%，較去年上升15.1個百分點。

新思維立法會議員狄志遠認為市民對政治失去興趣，代表對政府信任不足，亦對社會歸屬感不足。他稱，市民有感政府「偏聽」，即使是《施政報告》諮詢會亦有「選擇性」，建議政府不要「圍爐取暖」，多聽不同聲音。對於市民減少在社交媒體表達政見，他指市民「以往用facebook發泄，現在或憂慮國安法」，不再如從前一般踴躍發言。