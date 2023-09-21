女青理大推園藝治療 減認知障礙惡化

患者情緒改善 照顧者開心指數升

女青過去在中心舉辦園藝活動，透過種植花卉和蔬果，改善患者認知能力、社交技巧等，但疫下活動一度取消。女青去年與理大邀請30對認知障礙症患者和照顧者在家使用水耕種植機作園藝治療，照顧者需先參與3節基本訓練，學習如何帶領患者種植，並在過程中，觀察患者在認知功能缺損下能完成的事情。

73歲陳先生在2019年中風，翌年確診輕度認知障礙症。陳太表示，曾任小學校長的丈夫試過外出乘車後迷路，平日會出現詞不達意等症狀，故他有特別大挫敗感。兩人去年經女青誌寶松柏中心轉介參與研究計劃，成功種植櫻桃蘿蔔和白菜仔。她形容沒想過會有收成，很有成功感，丈夫亦主動在機器加入營養液，每天起牀後會去觀察植物生長情况。兩人參加計劃後溝通增加，丈夫亦減少發脾氣。

App提加水 2.0版增植物拼圖訓練

理大護理學院助理教授過培健說，治療計劃的手機應用程式會提醒參加者為植物加水，並調節適當燈光，增加種植成功率；計劃將進入「2.0」階段，透過將植物相片變成拼圖，加強訓練患者認知功能。

女青耆年服務部總主任韓慕琼認為，研究結果對社福機構有很大參考價值，擬定更好的支援服務，長者和照顧者留家亦可享受科技樂趣。