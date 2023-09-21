高錕基金檢測車啟用 篩查認障盼推至全港

與地區康健中心研合作

莫仲棠表示，地區康健中心目前的重點放在預防慢性長期病，如糖尿病、高血壓等，但推廣健康生活方式，例如鼓勵健康飲食、控制「三高」、做運動等，對預防認知障礙症也有幫助。地區康健中心是很好的平台，希望政府會考慮在各區中心增加預防認知障礙症的篩查服務。

莫仲棠指出，認知障礙症愈早發現愈好，希望患者可在出現病徵起3個月至半年內發現患病，盡早求醫，而非等到病情惡化才求診。他說當發現記性轉差等情况，就要及早治理，並改善生活方式，便有機會控制病情。他說，以往的醫治方式着重治療患者，現時則希望盡早找到早期患者。

醫生：新冠腦霧或損認知

過去3年新冠疫情下，市民生活大受社交距離措施影響。莫仲棠認為，疫下長者減少外出和社交，均會增加患上認知障礙症的風險，另外，部分人染疫後出現「腦霧」，亦可能影響認知能力，但暫時未有客觀數據及研究，預測長遠會增加多少認知障礙患者。

駐中大 料為千長者評估

高錕中大「腦智同護」服務今天啟動，檢測車會駐守中大校園，冀盡早找出認知障礙症早期患者，及早介入。檢測車預計可為800至1000名年介60至80歲的高危者做初步認知障礙評估，並協助制訂跟進方案。服務會利用中大醫學院團隊研發的人工智能系統，觀察視網膜圖像，透過分析「眼底相」便能偵測認知障礙症，準確率逾八成。

將邀學生登車交流學習

此外，曾經擔任中大前校長高錕家庭醫生的高錕慈善基金董事及執行委員會委員趙夏瀛表示，教育工作同樣重要，日後會安排醫科生觀察檢測車服務，在過程中與長者溝通，希望令學生盡早認識認知障礙症。趙夏瀛又透露，基金將出版故事書，在小學裏推廣，希望能夠讓小學生認識認知障礙症，例如當發現祖母記性轉差時，小孩也懂得察覺患病風險，協助及早介入。