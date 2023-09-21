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港聞

港聞二

將軍澳私了便衣警 兩青年禁錮罪成還押

【明報專訊】2019年10月13日將軍澳反修例示威期間有便衣警員疑遭「私了」，4人早前分別承認非法禁錮、暴動及傷人等罪，其餘一男一女不認罪受審，女被告昨在區院被裁定使用蒙面物品罪脫，兩人其餘罪名成立，須還押至10月4日判刑。

被告女學生盧嘉欣（21歲，案發時，下同）及男電腦程式員雷藝佳（23歲）均否認非法禁錮罪及在非法集結中使用蒙面物品罪。盧另不承認非法集結罪，雷不承認有意圖而傷人及暴動罪。

辯稱調停 官指沒令事件降溫

兩人被控在唐明街公園外非法禁錮警員6191，辯方稱盧在場僅做「和事老」調停各方；李官引述片段顯示，有包圍警員的人說有防暴，盧稱「無時間啦，唔好再嘈」，有人持槌子及惡意對待警員，要求查明其身分。

李官指辯方說法牽強，現場壁壘分明，若有人調停會遭質疑，認為盧沒令事件降溫；而且盧獲提醒戴好口罩，故認為她有份脅迫警員。不過，盧一度拉下口罩，就她是否相當可能阻止識別身分，李官認為有商榷之處，盧使用蒙面物品罪脫，其餘兩罪成立。

至於辯方爭議雷藝佳是否片中的疑人，李官稱疑人當時與另一女被告同行，承認事實亦指雷和該女被告有通訊紀錄，可見兩人認識。雖然辯方稱雷是「護花使者」，但李官指他曾腳踢警員，緊隨及保護該名以槌施襲的女被告，其間戴口罩，因此裁定他4罪成立。

【案件編號：DCCC 431至433等/20】

（反修例風暴）

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