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港聞

港聞二

破曉行動女生認罪 准保釋9‧29再訊

【明報專訊】2019年11月12日，有網民發起「破曉行動」，多區爆發衝突。3名恒生大學女學生涉在恒大毗鄰的大老山隧道參與暴動，被控一項暴動罪。案件昨於區域法院開審，其中兩人不認罪受審，其餘一人則認罪，獲准保釋等候9月29日再提訊。她承認案情指約30至40人在大老山隧道收費廣場破壞設施、縱火及堵路，維修費用逾3.1萬元，她身穿黑衣與人群逃跑時被捕。

共3被告踢保兩年半再被捕 兩人不認罪

報稱恒大學生的被告范紫雪（23歲，現年，下同）及杜美宜（23歲）不認罪受審，盧靖婷（21歲）則認罪。3人被捕後曾踢保，事隔兩年半再被捕及起訴。

盧靖婷承認的案情指有人在網上發起「破曉行動」，呼籲群眾在2019年11月12日封鎖香港各區道路和破壞設施。當日早上約6時35分，10至20名穿黑衣的人在大老山隧道行政大樓外聚集，有職員見狀立即通知控制室報警求助。早上約7時，30至40人從恒大方向闖入收費廣場，部分人以長木棍敲打收費亭的玻璃窗、閉路電視系統和顯示屏，有人則在收費亭噴灑可疑液體及縱火，亦有人走入行車線以身體或雜物堵路，隧道職員須關閉大部分收費亭，交通癱瘓，有職員受驚，逃到行政大樓躲避。

其後警員接報到場，目睹戴黑帽、黑口罩、穿黑衣和淺色鞋的盧靖婷與一群黑衣人急步向行人天橋離開，警員警告人群停下但不獲理會。警員跑上天橋時，盧曾大叫「救我」，隨即有人向警員擲石頭，但未有擊中。盧跑到行善里時被警員抓住外衣，令她跌倒，盧被制服時不斷掙扎和踢警員，約20人折返試圖營救她不果，最終逃去，盧當場被捕。

【案件編號：DCCC 535/22】

（反修例風暴）

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