「感激」刺警次被告 因呂世瑜案協商認罪 冀減刑多於1/4官反駁

4名被告依次為張敬生（21歲，上圖）、郭永皓（22歲，下圖）、杜林丞亨（20歲）及容頌禧（21歲）均為學生，早前認罪後，宣揚恐怖主義罪獲撤。4人須還押，昨散庭時與親友揮手道別。

4被告撤保釋還押

原代表首被告張敬生的資深大律師夏偉志仍因健康問題未能出庭，改由資深大律師彭耀鴻代表陳辭。彭求情稱張出身普通但成績出眾，考入港大修讀法律及社會科學雙學位，間中亦會服務社區；張不否認控罪性質嚴重，事發後辭去學生會評議會主席一職並協助處理交接事宜，承擔責任，對其愚蠢行為有真誠悔意。

求情稱沒在個人平台煽惑

官指藉學生會公器私用

辯方又提到，首被告無在個人社交平台煽惑他人，法官謝沈智慧反問眾人以學生會的名義行事，「不正正是加刑因素嗎？」又斥他們濫用會員信任，「公器私用」。辯方續說，張案發時只有19歲，大學是學習如何成為成年人的地方，人人都曾犯錯；法官反駁，干犯刑事罪行的後果可以伴隨終生，又稱不是所有人皆會犯罪，何況張是一名法律系學生。

對於次被告郭永皓一方提出酌情減刑，法官稱控辯雙方可在較早時候商討，若每名被告都說要等候其他案件的結果，那麼法庭便會陷入混亂，亦提到宣揚恐怖主義罪與有意圖傷人的最高刑期不同，前者情節嚴重者可判處監禁5年以上、10年以下，後者最高刑罰囚終身，且本案涉共同犯罪等加刑因素，辯方現階段推測刑期範圍言之尚早。

【案件編號：DCCC 917/21】