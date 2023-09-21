熱水淋女童 前男警認虐兒 曾威嚇兒子自瀆欺詐等 官形容案底纍纍

代號F.S.L.的49歲男被告否認一項有意圖傷人罪，但承認交替的虐兒罪，另兩項虐兒罪存檔法庭；33歲女被告W.N.M.否認一項虐兒罪，審訊今續。辯方稱男被告一時疏忽，犯案時間短暫，法官陳廣池指男被告居於上址，並會使用浴室設備，建議辯方求情要合理。

辯方稱疏忽 官促求情要合理

控方透露，男被告以往曾干犯猥褻和欺詐兩案，已被判囚68個月，法官聽罷形容他案底纍纍。翻查資料，男被告曾於兒子面前播放色情片自瀆及以藤條威嚇兒子自瀆，被裁定向兒童作出猥褻行為等4罪成立；他曾向警察儲蓄互助社瞞報貸款，及向小姨訛稱兒子肝臟生蟲騙取金錢，承認欺詐等25項罪名。

女童大喊欲關熱水喉 被告阻止

男被告同意的案情指，2020年5月某傍晚，女被告在家中浴室替其5歲（案發時）女兒X洗澡，曾關上水龍頭去接電話，其間男被告用花灑開熱水淋X，X被燙傷感到痛楚、驚慌大喊。X欲關掉水龍頭但遭被告阻止，他無視X請求關水龍頭。女被告聽到X大叫後返回浴室，男被告立即調校成冷水。X自行冲洗，手腳被燙傷，其後右半身脫皮。當晚男被告買治理燙傷的藥膏，兩名被告為X傷口塗藥膏。

燙傷沒求醫 兩月後染菌住院10日

同年7月警方接報處理事件，X送院後發現她的右邊面、頸、手臂、胸背和腹都遭燙傷，沒有癒好，並受金黃葡萄球菌感染，乃因她傷後未有馬上求醫所致，最終住院10日。兩名被告同年11月被捕，男被告的手機內存有X的傷勢照片。控方針對女被告的開案陳辭提到，社工家訪時揭發本案。

【案件編號：DCCC 335/22】