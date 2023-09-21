明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

熱水淋女童 前男警認虐兒 曾威嚇兒子自瀆欺詐等 官形容案底纍纍

【明報專訊】現年49歲前男警員與同居女友涉疏忽照顧女友女兒，用熱水燙傷女童且未及時帶她求醫。前男警被控有意圖傷人及虐兒等4罪，昨在區院承認其中一項虐兒的交替控罪。控方指男被告曾斥女童當日嘔吐並故意虐待，庭上透露男被告過往刑事紀錄，他涉威嚇兒子一同自瀆，被裁定向兒童作出猥褻行為等罪成判囚，法官形容男被告確實案底纍纍。男被告還押至10月17日判刑。

代號F.S.L.的49歲男被告否認一項有意圖傷人罪，但承認交替的虐兒罪，另兩項虐兒罪存檔法庭；33歲女被告W.N.M.否認一項虐兒罪，審訊今續。辯方稱男被告一時疏忽，犯案時間短暫，法官陳廣池指男被告居於上址，並會使用浴室設備，建議辯方求情要合理。

辯方稱疏忽 官促求情要合理

控方透露，男被告以往曾干犯猥褻和欺詐兩案，已被判囚68個月，法官聽罷形容他案底纍纍。翻查資料，男被告曾於兒子面前播放色情片自瀆及以藤條威嚇兒子自瀆，被裁定向兒童作出猥褻行為等4罪成立；他曾向警察儲蓄互助社瞞報貸款，及向小姨訛稱兒子肝臟生蟲騙取金錢，承認欺詐等25項罪名。

女童大喊欲關熱水喉 被告阻止

男被告同意的案情指，2020年5月某傍晚，女被告在家中浴室替其5歲（案發時）女兒X洗澡，曾關上水龍頭去接電話，其間男被告用花灑開熱水淋X，X被燙傷感到痛楚、驚慌大喊。X欲關掉水龍頭但遭被告阻止，他無視X請求關水龍頭。女被告聽到X大叫後返回浴室，男被告立即調校成冷水。X自行冲洗，手腳被燙傷，其後右半身脫皮。當晚男被告買治理燙傷的藥膏，兩名被告為X傷口塗藥膏。

燙傷沒求醫 兩月後染菌住院10日

同年7月警方接報處理事件，X送院後發現她的右邊面、頸、手臂、胸背和腹都遭燙傷，沒有癒好，並受金黃葡萄球菌感染，乃因她傷後未有馬上求醫所致，最終住院10日。兩名被告同年11月被捕，男被告的手機內存有X的傷勢照片。控方針對女被告的開案陳辭提到，社工家訪時揭發本案。

【案件編號：DCCC 335/22】

上 / 下一篇新聞

民主黨中委推薦8人參選區會 涵正副主席 羅健熙：先向「三會」開明成員爭提名
民主黨中委推薦8人參選區會 涵正副主席 羅健熙：先向「三會」開明成員爭提名
劉兆佳：現議員已宣誓 入閘機會較大
劉兆佳：現議員已宣誓 入閘機會較大
選舉處屢泄資料 私隱署提10建議 倡增檢查數據處理商條款
選舉處屢泄資料 私隱署提10建議 倡增檢查數據處理商條款
載荷選拔3階段 港「不止一人」過兩關孫東：內地下月派員來港了解 盼年內有好消息
載荷選拔3階段 港「不止一人」過兩關孫東：內地下月派員來港了解 盼年內有好消息
首港產AI衛星面世 11月內地射
首港產AI衛星面世 11月內地射
國慶黃金周跨部門協調口岸 增巡商舖
國慶黃金周跨部門協調口岸 增巡商舖
全球網上高球揮桿賽 港童3至4歲組別奪冠
全球網上高球揮桿賽 港童3至4歲組別奪冠
馬場「快活星期三」開鑼 有客不知夜繽紛
馬場「快活星期三」開鑼 有客不知夜繽紛
檢假半島美心月餅 海關：八成似 網上平台售賣 二維碼連結假網站「驗證」
檢假半島美心月餅 海關：八成似 網上平台售賣 二維碼連結假網站「驗證」
假證集團疑盜電訊公司資料 製實名電話卡 警料被盜客戶資料「都幾多」
假證集團疑盜電訊公司資料 製實名電話卡 警料被盜客戶資料「都幾多」
禁制《願榮光》 上訴12月審
禁制《願榮光》 上訴12月審
休班警涉醉酒襲城巴司機 事主：根本不像警察
休班警涉醉酒襲城巴司機 事主：根本不像警察
六旬漢認非禮7歲女兒 官質疑迹近強姦
六旬漢認非禮7歲女兒 官質疑迹近強姦
外籍補習教師狎學生囚兩年 稱名字曝光囚友欺凌
外籍補習教師狎學生囚兩年 稱名字曝光囚友欺凌
「感激」刺警次被告 因呂世瑜案協商認罪 冀減刑多於1/4官反駁
「感激」刺警次被告 因呂世瑜案協商認罪 冀減刑多於1/4官反駁
西貢村屋檢1公斤大麻 成奎安兒子被捕
西貢村屋檢1公斤大麻 成奎安兒子被捕
破曉行動女生認罪 准保釋9‧29再訊
破曉行動女生認罪 准保釋9‧29再訊
將軍澳私了便衣警 兩青年禁錮罪成還押
將軍澳私了便衣警 兩青年禁錮罪成還押
高錕基金檢測車啟用 篩查認障盼推至全港
高錕基金檢測車啟用 篩查認障盼推至全港
女青理大推園藝治療 減認知障礙惡化
女青理大推園藝治療 減認知障礙惡化
中大民調：逾六成稱政治冷感
中大民調：逾六成稱政治冷感
查手撕雞等非熱食 食安稱整體「滿意」
查手撕雞等非熱食 食安稱整體「滿意」
領展：凱施欠千萬續佔10物業 押後10月訊
領展：凱施欠千萬續佔10物業 押後10月訊
大灣區GBA專題：大專生內地實習 加深認識拓闊視野
大灣區GBA專題：大專生內地實習 加深認識拓闊視野
大灣區GBA專題：證券行實習 助了解內地金融市場
大灣區GBA專題：證券行實習 助了解內地金融市場
大灣區GBA專題：內地香港存差異 對同學是好處
大灣區GBA專題：內地香港存差異 對同學是好處
【Emily】恒大用VR 學生嘗「災區採訪」
【Emily】恒大用VR 學生嘗「災區採訪」
【Emily】民建聯「地區治理」班畢業禮 陳國基出席
【Emily】民建聯「地區治理」班畢業禮 陳國基出席
【Emily】赴浸大政府工招聘展 楊何蓓茵出力「搶才」
【Emily】赴浸大政府工招聘展 楊何蓓茵出力「搶才」
【Emily】貿發局巴黎擺「茶記」 以食宣傳香港
【Emily】貿發局巴黎擺「茶記」 以食宣傳香港
【Emily】退役柴頭60號新任務 進駐鐵路博物館
【Emily】退役柴頭60號新任務 進駐鐵路博物館
【Emily】當年撐參選 陶傑引「橘越淮而枳」談林作
【Emily】當年撐參選 陶傑引「橘越淮而枳」談林作