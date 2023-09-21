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港聞

港聞二

外籍補習教師狎學生囚兩年 稱名字曝光囚友欺凌

【明報專訊】34歲外籍男補習教師授課時藉講解「肥瘦」意思，要求兩名女童掀起上衣，供他「查看二人的身形」並拍攝照片，及後被發現電腦內存放過百張兒童色情照片和影片。他早前承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及一項管有兒童色情物品罪，昨在區院判囚兩年。辯方求情時稱，因傳媒報道時曾公開其英文代號及國籍，令囚友襲擊他及搶他食物，法官稱同情他的倒霉。

被告T.E.，以色列籍，2018年來港，翌年起在涉案補習中心任職，月入2.1萬元。3項控罪分別指他於2021年5月15日，在大埔某教育中心，向年齡6歲的女童X和7歲的女童Y，作出嚴重猥褻作為；又於翌日在粉嶺某單位管有兒童色情物品，即其電腦內211幅相關相片和6個影像。

官同情被告倒霉

指傳媒利用漏洞報道

辯方昨進一步求情稱，被告原本在收押所宣稱自己干犯毒品，案件報道後囚友發現他涉侵犯兒童，於是襲擊他、搶他食物等。法官葉佐文聞言同意被告倒霉（unfortunate），指法庭命令時有不足，傳媒或會利用這些漏洞（small gaps）來令報道更吸睛。

葉官判刑時引述被告的心理報告指，被告犯案原因與其對兒童色情物品的興趣及戒酒反應有關係，重犯風險為中高，被建議接受心理治療。

葉官稱，兩名女童案發時只有6至7歲，被告身為補習教師違反信任，以獎勵引誘二人配合，其間更有其他兒童在旁觀看，決定就涉案3罪，判處被告囚兩年。

【案件編號：DCCC 134/22】

相關字詞﹕法庭 匿名令 管有兒童色情物品 向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為

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