六旬漢認非禮7歲女兒 官質疑迹近強姦

下體觸碰女兒私處

被告Y.H.K.（62歲）報稱肉類切割員。案情指，被告和事主X的母親Y曾為情侶，兩人在X出生後分手，X和哥哥及Y同住，被告間中會探望兒女。首次事件約於2015年11月或12月發生，被告在家中吩咐當時7歲的X入睡房，並表示會用下體觸碰X的私處，他遂脫掉褲子、推X在牀上，拉低她的內褲。被告爬到X身上，X感覺被告下體摩擦X的私處外10多秒。被告叫X別告訴他人，X當晚告知Y。

第二次事發在X讀小學某日，X的哥哥、被告及X坐在沙發上。X因冷氣強而蓋着被，被告亦要求蓋被，X的哥哥則專注玩遊戲機。X感覺被告在被下伸手進X的內褲，觸摸其私處約兩分鐘。X推開被告反抗不果，並感到被告手指伸入她的私處約10秒，她再踢被告後，被告縮手。2021年10月，學校社工獲悉X沒有上學及回家，和X聊天後揭發事件。

【案件編號：DCCC1024/22】