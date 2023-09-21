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港聞

港聞二

六旬漢認非禮7歲女兒 官質疑迹近強姦

【明報專訊】現年62歲男子涉在家中非禮案發時約7至11歲的女兒，分別在睡牀以下體觸碰女兒的私處，以及在沙發上以手指插入她的私處，昨在區院承認兩項非禮罪。法官質疑被告行為幾乎構成強姦，考慮到被告性侵未成年的事主，兩人關係密切，下令先索取被告的精神報告，以及事主的創傷報告，案件押後至10月9日判刑，其間被告需要還押。

下體觸碰女兒私處

被告Y.H.K.（62歲）報稱肉類切割員。案情指，被告和事主X的母親Y曾為情侶，兩人在X出生後分手，X和哥哥及Y同住，被告間中會探望兒女。首次事件約於2015年11月或12月發生，被告在家中吩咐當時7歲的X入睡房，並表示會用下體觸碰X的私處，他遂脫掉褲子、推X在牀上，拉低她的內褲。被告爬到X身上，X感覺被告下體摩擦X的私處外10多秒。被告叫X別告訴他人，X當晚告知Y。

第二次事發在X讀小學某日，X的哥哥、被告及X坐在沙發上。X因冷氣強而蓋着被，被告亦要求蓋被，X的哥哥則專注玩遊戲機。X感覺被告在被下伸手進X的內褲，觸摸其私處約兩分鐘。X推開被告反抗不果，並感到被告手指伸入她的私處約10秒，她再踢被告後，被告縮手。2021年10月，學校社工獲悉X沒有上學及回家，和X聊天後揭發事件。

【案件編號：DCCC1024/22】

相關字詞﹕法庭 非禮女兒

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