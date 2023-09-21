休班警涉醉酒襲城巴司機 事主：根本不像警察

被告劉驍璋（48歲）被指今年1月8日在小西灣巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基（57歲），對郭造成身體傷害。

郭福基庭上需普通話傳譯，稱當晚凌晨初見被告，對方步伐不穩走到休息室外要求協助找手機，郭的同事協助。其後郭離開休息室，被告從後追上糾纏，又扯住郭的背囊拉入休息室，並捉住郭衣領自稱警察，語氣兇惡要求郭幫他找手機。郭稱不相信被告說話，趁對方鬆手時拿出手機欲報警。被告見狀即與郭爭奪手機，其間被告跌倒，爬起身後踩郭的腳背，連環拳打郭的上身，並咆哮「嚟呀！嚟呀！」直至郭連呼救命。

其後郭報警及通知城巴。3名男警到場調查後指兩人互毆，郭簽下和解書。數日後郭到警察投訴課投訴被告及到場警員，認為警員偏袒被告。

3警到場調查 指兩人互毆

辯方案情指，被告將郭拉進休息室後，郭一拳將被告打倒，被告欲站立時，郭衝前叉被告頸及試圖將被告摔倒，此時被告拿出委任證表露身分及警告若再施襲便拘捕他。郭否認辯方案情。

兩名案發時在場的城巴司機均指被告當時一身酒氣，一人形容被告狀似「發酒癲」擅闖員工休息室生事。審訊今續。

【案件編號：ESCC760/23】