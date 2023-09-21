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港聞

港聞二

假證集團疑盜電訊公司資料 製實名電話卡 警料被盜客戶資料「都幾多」

【明報專訊】O記與內地執法部門展開聯合行動，瓦解一個由三合會操控的跨境假證集團，共拘捕14人。集團在網上向兜售來歷不明的實名登記電話卡及假證件，被捕主腦疑利用其電訊公司職員身分盜取客戶資料，以草擬假證及假文件內容。

被捕主腦任職電訊公司

警方發現網上有人兜售來歷不明實名登記電話卡，以及製造假證件，包括香港身分證、中國居民身分證、回鄉卡、銀行及水電煤月結單等。警方指文件或盜用市民個人資料。經調查發現，集團先在內地製造虛假文件，交由主腦帶返香港，再僱用有三合會背景者為跑腿派貨。警方自周一（18日）起一連三日行動，以涉嫌偽造文書、串謀偽造文書、詐騙拘捕10人，包括34歲主腦，內地執法部門分別在深圳及湖南拘捕4人，亦於深圳搗破一個製造假證工場。

初步相信，集團一條龍服務形式推廣，售賣聲稱已認證電話卡、假證件或文件等，吸引意圖詐騙、洗黑錢等不法分子光顧。警方7至9月多次放蛇，曾以6000元購買一張假身分證、3張已實名登記月付電話卡及一張報失身分證的證明書。調查顯示，集團收到訂單後，主腦會用傀儡或被盜資料協助草擬假證或假文件內容。為降低成本，主腦會安排內地製造文件及證件，郵寄到手後安排跑腿派貨。

被捕主腦今年3月起於一間電訊公司工作，不排除他利用職權盜取電訊公司的客戶資料。另外亦利用職員身分協助他人以虛假資料及證件作電話卡實名認證，以及月費計劃上台，從而獲取更多佣金。被問及盜用客戶資料的數量，警方指仍在調查，估計數量「都幾多」，並向相關電訊公司了解。

相關字詞﹕聯合行動 偽造文件 詐騙

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