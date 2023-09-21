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港聞二

檢假半島美心月餅 海關：八成似 網上平台售賣 二維碼連結假網站「驗證」

【明報專訊】海關根據商標持有人舉報，稱有網上平台售賣懷疑冒牌月餅。經深入調查及試購，上周四（14日）起採取行動，搗破兩個網上平台帳戶，檢獲49盒冒牌月餅，市值約1.6萬元。海關表示冒牌月餅包裝仿真度高，與真貨約八成相似，其中一款冒牌月餅的驗證二維碼，亦可登入假網站「驗證」，但市民仍可透過防偽特徵分辨真假。

商標持有人舉報

海關喬裝顧客拉人

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，9月初接獲商標持有人舉報，稱有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅。海關利用大數據系統偵查和分析，鎖定多個網上平台帳戶調查，並喬裝成顧客網上試購。經深入調查及在商標持有人的協助下，連日採取執法行動。行動中，識破兩個售賣懷疑冒牌月餅的網上平台帳戶，關員於旺角商廈單位及慈雲山住宅單位檢獲49盒冒牌月餅。行動中拘捕1男2女，年齡由28至41歲，3人獲准保釋候查。海關將檢獲的月餅交予政府化驗所化驗，以確定食用安全，假月餅來源仍有待調查。

真貨價七至九折

海關展示的冒牌月餅分別為半島酒店迷你奶黃月餅及美心流心奶黃月餅。周麗雯表示，半島月餅正貨售價為448元，冒牌貨為350至400元，即正貨價約八至九折，正貨最佳食用日期為10月9日之前，冒牌貨有不同日子。二維碼雷射貼紙有獨一無二編號，冒牌貨則大部分相同。正貨可經二維碼掃描驗證真偽及產品資訊，而掃描冒牌貨二維碼後進入的假網站，按「開始驗證」後頁面轉為簡體中文，並顯示剔號。

另外，美心月餅正貨價為284元，冒牌貨售價200元，即正貨價約七折。正貨最佳食用日期為10月9日之前，冒牌貨有不同日子。正貨包裝盒部分位置凹凸紋細緻，冒牌貨沒有凹凸紋。揭開正貨防偽標籤底層，有彩色防偽碼及二維碼，經官方指定手機程式掃描二維碼會連結至網站顯示貨品真偽，以及該二維碼首次查詢的日期時間；用指定程式掃描冒牌貨二維碼則不能讀取，部分標籤揭開時亦會損毁。

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