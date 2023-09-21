馬場「快活星期三」開鑼 有客不知夜繽紛

設啤酒園 黃偉綸到場支持

「快活星期三」為香港夜繽紛活動之一，由昨晚起至12月，逢星期三晚有多項活動舉辦，包括雜技、現場演唱、「啤酒園」等，財政司副司長黃偉綸昨晚亦入場支持，感受賽馬活動氣氛。本報記者昨傍晚約6時入場時，人流未見太多，約7時後人流趨增，不少聚集入口前舞台觀看歌手演唱。

到場觀眾不乏外來人士，內地來港的大學生胡小姐表示，到場前不知有夜繽紛活動，「今天是偶遇」，稱美食攤位較吸引，會想逗留，「比較熱鬧，氣氛很好」，賽馬結束後也因氣氛不錯，會在附近閒逛再回家。

有市民得知昨晚活動特意到場，約8時左右到場的26歲大學生Queenie表示，本身知道「快活星期三」，「一直都想過來看看」，會光顧攤位及看雜技，感覺氣氛熱鬧，離開馬場後會到附近閒逛消費再歸家。部分馬迷則表示活動對他們影響不大，韋先生及余先生擁有「入場章」，長期入場免費，認為今次安排無甚幫助。

不少到訪馬場人士光顧啤酒攤檔。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，歡迎馬會舉辦各種攤位活動，認為要舉辦更多大型活動，方能吸引市民「走出去」。他不擔心客源被搶奪，反而估計可能令生意增約一成，又認為賽馬結束後，會有入場人士再到附近酒吧消費。

銅鑼灣有酒吧指馬場客非客源

有酒吧店主稱無法受惠。銅鑼灣耀華街酒吧店主黃先生表示，馬場觀眾不會轉往該處酒吧，馬場客「不是酒吧鎖定客源」，亦不敢寄望政府措施有助生意額。