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港聞二

全球網上高球揮桿賽 港童3至4歲組別奪冠

【明報專訊】美國非牟利組織Little Linksters今年6月舉行網上兒童高爾夫球揮桿比賽，邀請世界各地家長上載其12歲以下孩子揮動高球桿的影片，由現任和退休高爾夫球運動員選出得獎者。今屆3至4歲組別由年約3歲的袁仲希（Arthur Yuen）奪冠，是各組別唯一香港參加者。其父親袁兆庭昨日表示，Arthur對各種球類運動都有興趣，最近亦學習壁球，會讓他多接觸不同運動。

美職高球協會認可賽事

33國2500短片6組別

為鼓勵兒童參與高爾夫球運動，Little Linksters從2010年起舉辦網上比賽「Best Pee Wee Golf Swing in the World Contest」，家長可在限期內將其兒童揮桿的影片上載YouTube。賽事獲美國職業高爾夫球協會認可，分6個年齡組別，今年收到來自33個國家的參加者，上載近2500條短片。

凱源投資顧問有限公司創辦人兼首席投資總監袁兆庭提到，自己平日有練習高球，有時會帶Arthur到球場，未料到Arthur會提出學習高球。袁兆庭稱Arthur現年約3歲11個月，已學習高球7個月，教練形容Arthur十分有潛質；其後在網上得知Little Linksters有比賽，遂替Arthur報名參加。

Arthur現時多去深水灣高爾夫球場，一星期打4次高爾夫球，其中一次跟教練訓練30分鐘。袁兆庭提及，Arthur每天起牀後都要求去打高球，受訓後亦會留下繼續練習，更可1小時內打出100個球。袁認同要讓小朋友多參與和認識不同運動，以鍛煉肌肉發展，故不在意Arthur日後對其他運動更感興趣，「最後（Arthur）就算不是打高爾夫球，我也沒有問題」。

本月政府收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，當中約9.54公頃計劃興建公屋；袁兆庭表示若收地能幫助香港市民，不是壞事。

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