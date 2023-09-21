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港聞

港聞二

國慶黃金周跨部門協調口岸 增巡商舖

【明報專訊】國慶黃金周旅遊旺季將至，政府表示，黃金周期間部門會在各口岸加強人手和協調運輸和通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位、加密交通班次等安排，由海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心將啓動，監控各陸路邊境管制站情况，亦會與內地對口機構保持聯繫，適時採取應變措施。旅監局會加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，並加強執法。

政府昨日表示，統籌國慶黃金周接待訪港旅客預備工作的文化體育及旅遊局，繼上月21日召開首次會議後，昨再召開跨部門會議，跟進各部門預備工作。局長楊潤雄稱，政府會密切留意黃金周期間旅客訪港情况，會因應實際情况加強協調，各部門和相關機構會積極配合和協助；適逢是次黃金周正值中秋節，香港多處均有吸引旅客的大型活動，包括國慶煙花匯演、大坑舞火龍及市區中秋綵燈會等，各部門和業界會更注重人流管制和疏導，保障旅客體驗。

政府發言人稱，國慶黃金周期間，多區民政事務處會留意各區的旅客人流，並因應實際情况加強相關地點的管理，各主要旅遊景點會作出人流控制安排。為保障入境團旅客權益，旅監局亦會加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，並會加強執法。海關則會加強巡查接待旅客的店舖，打擊強迫購物等不良營商手法。

旅議會料百萬內地客 疫前七成

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日接受港台《千禧年代》訪問時表示，保守估計9月29日至10月6日、即整個內地黃金周會有100萬內地旅客人次來港，約為新冠疫情前的七成，當中3萬人為旅行團訪客。

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