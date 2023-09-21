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港聞

港聞二

首港產AI衛星面世 11月內地射

【明報專訊】首顆香港研製並具國際水平的高光譜遙感AI衛星「香港星」，已通過組裝和測試，昨日正式出廠。「香港星」由新時空集團所屬「香港衛星製造中心」研發，將於11月底在內地海上發射，該中心明年起每年在港製造約300顆商業衛星，並會於2029年前發射360顆「香港星」、再配合另外360顆衛星組成「香港太空星鏈」。

擬6年射720顆組星鏈

香港衛星製造中心位於香港科學園的將軍澳創新園，「香港星」的研製、總裝、測試等均在中心完成。該衛星搭載高解像度光學相機，可提供全球亞米級可見光遙感圖像，可應用在全球物聯網、防災減災、應急安全、遙感感知、智慧城市建設等領域，提供高精度遙感感知大數據資料。

集團計劃投資290億元，明年起至2029年開展「香港太空星鏈」計劃，發射720顆衛星，實現「立足香港、輻射全球」的商業衛星星座，建立移動的物聯網。其中360顆屬世界首創的通遙聯體化衛星計劃「龍群」，由「香港星」組成，另外360顆是低軌通訊衛星「鳳群」。

創新科技及工業局長孫東昨日出席衛星下線儀式致辭時表示，有關研發對本港數碼經濟發展及智慧城市建設會有莫大幫助。他又說，政府在推動創科發展方面做了大量工作，在匯聚人才及支援初創等推出一系列政策措施，包括引進重點科創企業，過去一年已接觸逾200間重點企業，目前近30間已經或準備落戶香港，另有數十間企業正處於緊密洽談階段。

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