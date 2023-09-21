載荷選拔3階段 港「不止一人」過兩關孫東：內地下月派員來港了解 盼年內有好消息

國家去年啓動第四批預備航天員選拔工作，首次在港選拔載荷專家。孫東昨日出席活動後回應選拔進展時表示，去年國家首次在港選拔載荷專家至今近一年，香港社會非常關注。他認為取得相當不錯成績，從最開始報名逾100人，到最後選拔出80多人推薦予國家，經初選、複選及定選3個階段，香港已有選手進入定選階段。

被問數碼港 稱正研網安法

提到數碼港電腦系統早前遭黑客入侵、逾400GB數據外泄「暗網」，孫東回應稱保安局及創科局正研究網絡安全法，強調現時網絡世界並非無法可依，現實世界法律亦適用。他說，數碼港事件及JPEX案反映以往傳統做法或受到挑戰，隨着科技進步、犯罪分子手法愈高明，有必要在各方面加強法律規管。

檢視人為疏忽否

孫：信董事會考慮社會呼聲

至於政府會否主動檢視數碼港是否出現人為疏忽，孫稱問責方面，相信數碼港董事會將仔細考慮社會上「一些呼聲」，今後適當時候是否要調整及加強管理層力量，特別是網絡資訊保安力量，政府願尊重數碼港意見。至於JPEX應用程式目前仍能下載、當局會否要求下架，他指涉及JPEX的問題會交相關政府部門回應。

被問上述兩件事會否打擊本港的科技中心形象，孫東稱相信本港形象不會受太大影響，關鍵是發現問題後及時採取措施改正，又提到內地及海外有科技巨頭公司亦是黑客攻擊的受害者，認為網絡安全是全世界共同面對的問題，社會各界做好自身防範及提高防範意識，本港亦會與全世界加強合作，打擊網絡犯罪。

另外，因應數碼港電腦系統被黑客入侵及數據被公開事件，數碼港近日先後向部分受資料外泄影響的事主發出兩封電郵，表示會向他們提供一年免費的環聯身分及信貸監察服務。