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活在灣區

港聞二

大灣區GBA專題：內地香港存差異 對同學是好處

【明報專訊】在香港城市大學就讀工商管理學士（會計）的余思恒期望畢業後能從事與創投相關工作，故希望擴闊和金融行業相關的眼界及知識，惟本地創投公司不多，業內較知名的公司均位於內地，因而選擇參與是次計劃。

對外溝通 香港優勢

現時有不少香港與內地的交流計劃，余同學稱：「我透過電郵獲悉相關計劃，這是一個難得可以進一步認識內地工作的機會，故大膽一試，結果獲得實習機會。」他表示，有幸到內地頂尖創投公司實習，實是機會難逢，該公司絕大部分正職員工學歷均相當高，難得公司並沒有將實習生投閒置散，而是相信他們的能力，願意委以重任。知道他來自香港，對香港的相關制度更熟悉，便派他處理該公司於香港業務的稅務事宜，給予他發揮專長，又讓他參與股份估價等正式工作，讓他非常雀躍，印象深刻。

余思恒又稱，公司委派給他的任務很多均並不簡單，是他未接觸過的，在過程中亦遇到不少困難，慶幸上司和同事非常樂意協助和教導，難題最終都迎刃而解，自己亦對實際工作和行業的認識增進不少。他認為今次實習經驗非常寶貴，機構安排的工作量亦十分適量和恰當，讓他了解到行業內較專門的知識，亦感受到香港和內地機構運作方針和創投方向的差異和不同，相信對於將來無論在內地或本地工作亦相當有幫助。他有感香港與內地的職場文化和語言差異不大，很快能適應，表示將來亦有意於大灣區創投公司發展。

余寄語香港學生走進大灣區發展，可以利用本身優勢，特別是香港作為國際城市，英文溝通較得心應手，有利運用在對外溝通上。他表示，中央常提到香港為一個窗口融通國際的城市，而香港與內地存在的文化及言語差異，對同學來說應該是好處，因無論是價值觀及對事情的看法，都可對實習機構帶來化學作用。

[活在灣區]

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