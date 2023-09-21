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港聞
活在灣區

港聞二

大灣區GBA專題：證券行實習 助了解內地金融市場

【明報專訊】在香港中文大學就讀環球經濟及金融的楊尚華表示，身邊愈來愈多師兄強烈建議他們這個學系無論如何最少要到內地實習一次，因為內地金融市場發展更好，反觀香港上市金額大幅下降，由過往逾千億跌至只有數百億元，加上內地市場如內房股等對香港影響非常深遠，到大灣區實習會大大提升同學的視野和眼界。他表示，實習前對內地有既定印象，但到大灣區實習後，發現內地和香港文化差異不大，認為深圳非常國際化，衛生情况很好，新大型商場林立，整體與香港無異，反而生活節奏比香港更輕鬆。

文化差異不大 生活節奏較港輕鬆

楊同學又透露一年級期間已曾在本地初創公司實習，今次體驗是在內地公司實習，同事和上司均相當友善，願意仔細和用心指導，甚至會特地預約會議室傾談，像老師一般教導他，又讓他參與很多不同崗位，累積實戰經驗。

他認為，能到業界領頭企業實習機會極之難得，因為內地業界大多只會聘請碩士以上學歷畢業生，因此本地生畢業後想進入這些領頭公司幾乎不可能，更莫說進入專門的投資銀行部。他指實習期間需每日晨會匯報和整合前一天宏觀股市資訊、走向和分析趨勢及原因之外，亦需做行業和產業鏈研究、監察30家公司股份動向等，他申請於平安證券實習更需要接受艱深面試、IQ和性格測試。他認為是次實習讓他掌握了內地金融市場的多方面知識，包括術語、內地股市的邏輯思維和走勢之間的關係、觸覺敏銳度和對資訊的解讀等，更因機會難逢和合作愉快而與公司延長實習期兩星期。

楊同學更提到雖然大灣區機會處處，但要獲得實習機會事前要多做準備，例如預早認識和研究大灣區。參加計劃時需要提交對大灣區的印象描繪，如能從大灣區的缺點反證其優勢何在，相信會令評審留下深刻印象。楊同學又指，於內地龍頭企業實習時，可以善用香港知識專長，處理內地公司在港業務。他還表示，除了工作，日常生活亦要融入大灣區，例如在實習期間常去超市，體驗當地人生活。香港人常被人詬病「港普」，楊同學認為去法國工作也會想學一些當地言語，若未來有機會到內地工作會學好普通話，相信這便是香港同學的靈活。

[活在灣區]

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