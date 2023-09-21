大灣區GBA專題：證券行實習 助了解內地金融市場

文化差異不大 生活節奏較港輕鬆

楊同學又透露一年級期間已曾在本地初創公司實習，今次體驗是在內地公司實習，同事和上司均相當友善，願意仔細和用心指導，甚至會特地預約會議室傾談，像老師一般教導他，又讓他參與很多不同崗位，累積實戰經驗。

他認為，能到業界領頭企業實習機會極之難得，因為內地業界大多只會聘請碩士以上學歷畢業生，因此本地生畢業後想進入這些領頭公司幾乎不可能，更莫說進入專門的投資銀行部。他指實習期間需每日晨會匯報和整合前一天宏觀股市資訊、走向和分析趨勢及原因之外，亦需做行業和產業鏈研究、監察30家公司股份動向等，他申請於平安證券實習更需要接受艱深面試、IQ和性格測試。他認為是次實習讓他掌握了內地金融市場的多方面知識，包括術語、內地股市的邏輯思維和走勢之間的關係、觸覺敏銳度和對資訊的解讀等，更因機會難逢和合作愉快而與公司延長實習期兩星期。

楊同學更提到雖然大灣區機會處處，但要獲得實習機會事前要多做準備，例如預早認識和研究大灣區。參加計劃時需要提交對大灣區的印象描繪，如能從大灣區的缺點反證其優勢何在，相信會令評審留下深刻印象。楊同學又指，於內地龍頭企業實習時，可以善用香港知識專長，處理內地公司在港業務。他還表示，除了工作，日常生活亦要融入大灣區，例如在實習期間常去超市，體驗當地人生活。香港人常被人詬病「港普」，楊同學認為去法國工作也會想學一些當地言語，若未來有機會到內地工作會學好普通話，相信這便是香港同學的靈活。

[活在灣區]