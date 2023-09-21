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港聞
活在灣區

港聞二

大灣區GBA專題：大專生內地實習 加深認識拓闊視野

【明報專訊】近年本地大學致力培育金融青年人才，惟有學生表示不少創投龍頭企業均在內地，尤其大灣區，本地可提供實習職位的創投公司不多。為此特區政府早前與內地合辦「2023灣區啟航金融才俊計劃」深港青年金融機構實習計劃，為港青提供大灣區工作實習機會。

明報記者 龍彩霞

為提供更多機會予本地年輕人到大灣區實習，培育熟悉兩地金融市場的青年金融才俊，深化內地與香港「互聯互通」機制，香港特區政府財經事務及庫務局（FSTB）、深圳市地方金融監督管理局（SMFRB）和大灣區共同家園青年公益基金（基金）早前舉辦了「2023灣區啟航金融才俊計劃」深港青年金融機構實習計劃，挑選了約40名來自本地大專院校的商業、金融、經濟、數學、計算機科學等學科的年輕人，於6月至7月期間參加4日3夜大灣區體驗之旅，以及6星期的深圳實習工作。

黃永光：豐富工作經驗社交技巧

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光表示：「今次計劃安排香港青年到深圳的金融機構作深入體驗，提升他們對大灣區內地城市金融市場的認識，除了幫助他們了解內地職場文化，亦有助豐富青年人的工作經驗同社交技巧，為其未來職涯作好準備，開拓個人未來新路向。」本報訪問了兩名參加今次計劃的同學分享實習經驗。同學歸納出三大重點，分別是要把握香港作為國際金融中心優勢以幫助國家融通國際；其二是內地金融職場學歷要求普遍為碩士，香港學生可能大學畢業後還需進修；其三是尊重當地文化，學習當地語言，在大灣區職場將無往而不利。

[活在灣區]

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