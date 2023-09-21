選舉處屢泄資料 私隱署提10建議 倡增檢查數據處理商條款

選舉處回覆稱已積極跟進10項建議，防範類似事件再發生，並稱一直非常重視保障個人資料，致力遵守《個人資料（私隱）條例》、私隱公署和政府資訊科技總監辦公室發出的守則及指引，亦已制定清晰及嚴格部門指引，小心處理個人資料。

選舉處：積極跟進防重蹈覆轍

署方另倡定期演習資料外泄

私隱署昨發表報告，稱私隱專員依據《私隱條例》第36條的權力對選舉處作視察，包括於1至2月期間五度到訪選舉處各部門調查。報告顯示，選舉處與數據處理商簽訂的部分合約，沒有列明處方審核及檢查數據處理商如何處理及儲存資料，處方有時亦無現場視察數據處理商，建議選舉處檢視所有合約並加入有關條款。

報告指出，選舉處於2017年後發生的4次個人資料外泄事故（見表）中，兩次涉遺失實體裝置及文件，建議處方定期就資料外泄作演習，以進一步改善一旦資料外泄的應變計劃。報告亦顯示，選舉處指引簡單列明啟動「私隱風險評估」（Privacy Impact Assessment）的標準，但無指明由誰負責決定啟動，或造成延遲，建議處方更清晰列明啟動機制。

私隱署表示，考慮到選舉處正落實資科辦檢討報告建議，及處方會繼續遵從私隱署就2022年兩宗資料外泄事故而發出的執行通知要求，私隱專員預期選舉處在資料保障的合規標準將進一步提升，並強烈建議選舉處繼續向全體員工灌輸和維持優良資料保障文化。