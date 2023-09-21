劉兆佳：現議員已宣誓 入閘機會較大

劉兆佳強調，民主黨的立場、參選者之後的言行仍會影響入閘機會，通過宣誓不代表「自動成為候選人」。

部分考慮參選的民主黨員於前年區議員辭職潮中辭職，全國人大前常委范徐麗泰認為，不應預測現任區議員及曾辭職的前區議員能否入閘，但指每個人辭職都有不同原因，不能因而指他們不適合參選，「辭職與愛國沒有關係」。

朱子洛：有責任嘗試三會提名準則

對於為何考慮參選，朱子洛說作為現任議員，有責任嘗試三會的提名準則，承認確實面對困難。他強調參選原則是只會講事實，倘當選會忠於選舉承諾，他稱區內選民對民主派參選反應兩極，但認為談勝算言之尚早，「應該讓選民選擇，而不是選擇機會都無」。

郭偉誠：民協維持兩人有意參選

另一民主派政黨民協正進行黨內提名，下月2日結束，早前該黨已表明至少兩人正積極考慮，包括民協社區主任郭偉誠。他向本報表示，至今維持兩人有意參選，「都是有一定信心才參選的」，又強調提名未截止前仍會積極游說更多黨友參選。

至於參選原因，郭偉誠認為作為政黨應參與選舉，以維持服務市民的身位，特別是民協扎根多年的深水埗區。惟他透露，不少現屆民協區議員無意參選，主要屬個人意願考慮。但他預計要取得三會提名不易，特別有政黨背景者，「中央想五光十色，但建制派是否想與你（民主派）分一杯羹呢？」