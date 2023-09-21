明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

劉兆佳：現議員已宣誓 入閘機會較大

【明報專訊】得到足夠提名是參選第一關，之後仍要通過資格審查委員會。獲黨內推薦參加區選的油尖旺區議會副主席朱子洛認為，自己前年已通過區議員宣誓，相信通過資格審查「完全不是問題」，料能否「入閘」取決於「三會」提名。全國港澳研究會顧問劉兆佳亦認為，民主黨的現任區議員已通過宣誓，理論上入閘機會較大。

劉兆佳強調，民主黨的立場、參選者之後的言行仍會影響入閘機會，通過宣誓不代表「自動成為候選人」。

部分考慮參選的民主黨員於前年區議員辭職潮中辭職，全國人大前常委范徐麗泰認為，不應預測現任區議員及曾辭職的前區議員能否入閘，但指每個人辭職都有不同原因，不能因而指他們不適合參選，「辭職與愛國沒有關係」。

朱子洛：有責任嘗試三會提名準則

對於為何考慮參選，朱子洛說作為現任議員，有責任嘗試三會的提名準則，承認確實面對困難。他強調參選原則是只會講事實，倘當選會忠於選舉承諾，他稱區內選民對民主派參選反應兩極，但認為談勝算言之尚早，「應該讓選民選擇，而不是選擇機會都無」。

郭偉誠：民協維持兩人有意參選

另一民主派政黨民協正進行黨內提名，下月2日結束，早前該黨已表明至少兩人正積極考慮，包括民協社區主任郭偉誠。他向本報表示，至今維持兩人有意參選，「都是有一定信心才參選的」，又強調提名未截止前仍會積極游說更多黨友參選。

至於參選原因，郭偉誠認為作為政黨應參與選舉，以維持服務市民的身位，特別是民協扎根多年的深水埗區。惟他透露，不少現屆民協區議員無意參選，主要屬個人意願考慮。但他預計要取得三會提名不易，特別有政黨背景者，「中央想五光十色，但建制派是否想與你（民主派）分一杯羹呢？」

相關字詞﹕資格審查委員會 民協 民主黨 區議會選舉

上 / 下一篇新聞

民主黨中委推薦8人參選區會 涵正副主席 羅健熙：先向「三會」開明成員爭提名
民主黨中委推薦8人參選區會 涵正副主席 羅健熙：先向「三會」開明成員爭提名
選舉處屢泄資料 私隱署提10建議 倡增檢查數據處理商條款
選舉處屢泄資料 私隱署提10建議 倡增檢查數據處理商條款
載荷選拔3階段 港「不止一人」過兩關孫東：內地下月派員來港了解 盼年內有好消息
載荷選拔3階段 港「不止一人」過兩關孫東：內地下月派員來港了解 盼年內有好消息
首港產AI衛星面世 11月內地射
首港產AI衛星面世 11月內地射
國慶黃金周跨部門協調口岸 增巡商舖
國慶黃金周跨部門協調口岸 增巡商舖
全球網上高球揮桿賽 港童3至4歲組別奪冠
全球網上高球揮桿賽 港童3至4歲組別奪冠
馬場「快活星期三」開鑼 有客不知夜繽紛
馬場「快活星期三」開鑼 有客不知夜繽紛
檢假半島美心月餅 海關：八成似 網上平台售賣 二維碼連結假網站「驗證」
檢假半島美心月餅 海關：八成似 網上平台售賣 二維碼連結假網站「驗證」
假證集團疑盜電訊公司資料 製實名電話卡 警料被盜客戶資料「都幾多」
假證集團疑盜電訊公司資料 製實名電話卡 警料被盜客戶資料「都幾多」
禁制《願榮光》 上訴12月審
禁制《願榮光》 上訴12月審
休班警涉醉酒襲城巴司機 事主：根本不像警察
休班警涉醉酒襲城巴司機 事主：根本不像警察
六旬漢認非禮7歲女兒 官質疑迹近強姦
六旬漢認非禮7歲女兒 官質疑迹近強姦
外籍補習教師狎學生囚兩年 稱名字曝光囚友欺凌
外籍補習教師狎學生囚兩年 稱名字曝光囚友欺凌
熱水淋女童 前男警認虐兒 曾威嚇兒子自瀆欺詐等 官形容案底纍纍
熱水淋女童 前男警認虐兒 曾威嚇兒子自瀆欺詐等 官形容案底纍纍
「感激」刺警次被告 因呂世瑜案協商認罪 冀減刑多於1/4官反駁
「感激」刺警次被告 因呂世瑜案協商認罪 冀減刑多於1/4官反駁
西貢村屋檢1公斤大麻 成奎安兒子被捕
西貢村屋檢1公斤大麻 成奎安兒子被捕
破曉行動女生認罪 准保釋9‧29再訊
破曉行動女生認罪 准保釋9‧29再訊
將軍澳私了便衣警 兩青年禁錮罪成還押
將軍澳私了便衣警 兩青年禁錮罪成還押
高錕基金檢測車啟用 篩查認障盼推至全港
高錕基金檢測車啟用 篩查認障盼推至全港
女青理大推園藝治療 減認知障礙惡化
女青理大推園藝治療 減認知障礙惡化
中大民調：逾六成稱政治冷感
中大民調：逾六成稱政治冷感
查手撕雞等非熱食 食安稱整體「滿意」
查手撕雞等非熱食 食安稱整體「滿意」
領展：凱施欠千萬續佔10物業 押後10月訊
領展：凱施欠千萬續佔10物業 押後10月訊
大灣區GBA專題：大專生內地實習 加深認識拓闊視野
大灣區GBA專題：大專生內地實習 加深認識拓闊視野
大灣區GBA專題：證券行實習 助了解內地金融市場
大灣區GBA專題：證券行實習 助了解內地金融市場
大灣區GBA專題：內地香港存差異 對同學是好處
大灣區GBA專題：內地香港存差異 對同學是好處
【Emily】恒大用VR 學生嘗「災區採訪」
【Emily】恒大用VR 學生嘗「災區採訪」
【Emily】民建聯「地區治理」班畢業禮 陳國基出席
【Emily】民建聯「地區治理」班畢業禮 陳國基出席
【Emily】赴浸大政府工招聘展 楊何蓓茵出力「搶才」
【Emily】赴浸大政府工招聘展 楊何蓓茵出力「搶才」
【Emily】貿發局巴黎擺「茶記」 以食宣傳香港
【Emily】貿發局巴黎擺「茶記」 以食宣傳香港
【Emily】退役柴頭60號新任務 進駐鐵路博物館
【Emily】退役柴頭60號新任務 進駐鐵路博物館
【Emily】當年撐參選 陶傑引「橘越淮而枳」談林作
【Emily】當年撐參選 陶傑引「橘越淮而枳」談林作