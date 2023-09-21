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民主黨中委推薦8人參選區會 涵正副主席 羅健熙：先向「三會」開明成員爭提名

【明報專訊】民主黨昨晚召開中委會，決定推薦8人出戰區選，成為首個表態參選的民主派政黨。參選人須獲地區「三會」（分區會、防火會、滅罪會）提名，民主黨主席羅健熙說，將先向立場開明的三會成員爭取提名，惟未回應會否爭取建制政黨成員提名，稍後會要求民政總署提供三會成員聯絡資料。全國人大前常委范徐麗泰認為「有人參選是好事」，對於民主黨是否愛國者，她說愛國者「指一個人，不是一個黨」，黨領導層立場未必代表所有黨員，黨內可以分別有人符合和不符合要求。

羅促民署提供三會成員聯絡資料

改制後首場區議會選舉12月10日舉行，民主黨中委會昨晚開會，一致通過推薦8人參選區議會直選議席，沒有否決任何報名申請，惟暫不公布具體名單，羅健熙說，名單包括現任及前任區議員，透露自己因為已參與甄選程序，避席昨日會議避嫌。他稱黨內仍有機制予其他成員報名參選，獲推薦者最終也可能改變意向，故實際參選人數或有出入，會適時公布參選名單。

據了解除羅健熙外，民主黨副主席伍凱欣、中委之一的油尖旺區議會副主席朱子洛均獲推薦。

稱民主黨一直沒背離一國兩制

羅健熙強調民主黨一直沒背離一國兩制原則，相信符合效忠特區及《基本法》的條件，惟難以估計實際能否通過資格審查及獲得足夠提名。至於如果有參選成員遭取消資格，羅稱其餘參選者會繼續選舉工程，「有幾多人過到提名、入到閘，我們都盡所能繼續做」。

區選改制後參選人須獲地區「三會」各3名成員提名，羅健熙說，現時民政總署網站僅公開三會成員姓名，認為當局有責任公開聯絡資料，方便有意參選者，稍後會要求民署提供以爭取提名。據本報統計，全部逾2500名三會成員中，至少340人具建制政黨背景。羅健熙說，難以統計民主黨認識多少三會成員，會先接觸立場開明的成員，未回應會否爭取建制派提名。

朱子洛稱，認識不少三會成員是建制政黨成員，質疑他們會否提名潛在對手。他強調即使接觸建制派，只會以政綱爭取支持，不接受任何提名前設。

范徐麗泰稱愛國者看個人因素

對於民主黨是否符合愛國者要求，范徐麗泰強調要視乎有意參選者的個人因素，不能一概而論，「一個政黨內有很多人，黨領導的立場未必能夠代表所有黨員立場，不要一竹篙打一船人」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，如果民主黨願意派人參選，是朝向成為愛國者「邁出一步」，今後中央仍會觀察其言行。他分析從中央角度，民主黨願意過渡成為愛國者是最好，惟若該黨最終無人符合愛國者要求「入閘」，對大局沒影響，相信北京「無所謂」。

民建聯稱提名看真心效忠特區

新民黨：視乎參選人背景政綱

多個建制政黨未有明言會否提名民主黨參選。民建聯有逾220名三會成員，全國人大常委、民建聯主席李慧琼昨強調參選者須「真心實意」效忠特區及基本法，否則三會成員不需考慮給予提名，參選人符合愛國者要求後需「比能力、比政綱」，能否獲提名視乎其本領。新民黨有至少約40名三會成員，黨主席葉劉淑儀稱，要視乎個別參選人的背景和政綱，不會一概而論。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕范徐麗泰 羅健熙 區議會選舉 民主黨

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