【Emily】太古城700元燒肉放題 食油甘魚食到蟲 店稱「來貨控制唔到」

炎舞家其後致歉 會退款

網民李女士喺facebook群組「太古社區關注組專線」話，前晚同老公喺「炎舞家」食咗個美國牛肉放題套餐 ，之後叫咗個「西京油甘魚」嚟燒，李女士食咗啖後覺得「有啲腥」，丈夫仲挑出條「好似蟲嘅物體」，「點知再一撩，嚇到我口裏面嗰啖魚立即吐埋出嚟…有勁大渣（拃）蟲喺魚入面」。

李女士指呼叫餐廳職員到來時，僅獲回應「呢啲係來貨嘅問題，我哋控制唔到」，又表示店方稱可換上另一客油甘魚，但她最終仍表示「不了」。

炎舞家回覆Emily話，得悉食客於餐廳的不愉快經歷，深感抱歉，會安排退款並邀請涉事客人再次光顧，又話涉事「西京油甘魚」於日本直接進口原包裝銷售，店方未有察覺異樣。