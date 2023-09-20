領館須申報本地僱員 外交官：近內地做法

美領館拒披露內容 歐盟辦拒評

中方及港府禮賓處昨截稿前未有回應有關事宜。美國駐港總領事館回應，基於慣例，不會披露外交函件內容。歐盟駐港澳辦事處稱，正小心研究事件，現階段無法評論。據悉，有駐港領事館將尋求該國政府法律意見，研究《維也納領事關係公約》下的安排。

申報資料包括住址身分證

公署發出的外交信函稱，根據《維也納領事關係公約》及國際通行做法，要求領事館申報本地僱員資料。據悉，領事館須填報僱員的姓名、職銜、聘用日期、住址、身分證或旅遊證件號碼、國籍，並提交身分證或旅遊證件副本；禮賓處表格亦列舉職銜的例子，包括秘書、翻譯員、教師、文員、廚師、司機、校工、園丁、保安等。

在新安排下，申報要求涵蓋僱用的香港永久居民，或持任何簽證的非永久居民；若領事館聘用或解僱本地僱員，須在15日內通知政府禮賓處。

香港目前容許駐港外國使領館在本地聘請人員，而在中國內地僱員，外國使領館一般須經中國外交部轄下「外交人員服務局」招聘。有不願具名的駐港外交官形容，新安排令「香港更接近內地做法」。