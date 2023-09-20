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港聞

港聞二

關愛伙伴團體 多地區組織

【明報專訊】多區關愛隊均申報多於一個伙伴團體，部分是大型企業，其中中西區全部15隊關愛隊的伙伴團體均包括恒基兆業地產及華潤集團。中西區亦有個別關愛隊以政黨作為伙伴，7隊的伙伴包括民建聯中西區支部，當中觀龍、西環、東華及水街小區的關愛隊長本身有民建聯政黨背景。

有伙恒基華潤 或政黨支部

綜觀各區，大部分伙伴團體均是地區組織及同鄉會，中西區15隊當中，有12隊的伙伴團體為香港福建社團聯會港島西分會；灣仔區13隊中，有10隊以灣仔區各界協會為伙伴；觀塘區40隊中，共有38隊的伙伴團體包括九龍社團聯會觀塘地委會；另九龍城龍城小區關愛隊的伙伴團體為九龍樂善堂，該隊隊長為樂善堂主席李聖根。

根據服務指引，各關愛隊須提供必需服務，如探訪當區長者戶等，同時可提供額外服務。綜觀各區，絕大部分關愛隊在額外服務列明將會提供推廣《基本法》、《國安法》、法治教育及國民意識相關的活動等，次數一般由1次至10次不等；九龍城區的馬頭角關愛隊擬舉辦4次法治教育及國民意識主題一天團，觀塘區油翠和觀塘中心關愛隊均擬舉辦國家安全歷奇日營，亦有關愛隊將國家安全活動融合「Art Jamming」（自由繪畫）等活動。

額外服務多涉國安國民培育

觀塘探寮屋 九龍城捉鼠

另有不少關愛隊在額外服務提到會舉辦慶祝回歸及國慶活動，以大埔區康樂園關愛隊為例，該隊唯一的額外服務，就是舉辦節慶活動，包括3次慶回歸歌舞綜合表演及1次國慶電影欣賞會。

除康樂活動外，不少關愛隊因應區內人口組成、住宅特徵等提供相應服務，如觀塘區油塘西關愛隊將每年到訪最少100個寮屋戶，及巡視寮屋區4次；九龍城區的馬頭圍及樂民關愛隊則會提供捉老鼠服務。

相關字詞﹕民建聯 國家安全 關愛隊

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