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港聞二

新增關愛隊 六成有區會背景 朱立威倡參選者停服務 民主黨質疑「私相授受」

【明報專訊】「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊）分批展開工作，繼試行的南區及荃灣區後，政府昨再公布6區遴選結果。本報統計，當中逾六成小區有關愛隊成員是現任或前任建制區議員，或是當區建制社區幹事。區選提名期下月展開，本身是南區關愛隊隊長的香港島各界聯合會常務副理事長朱立威表示，民政處將於短期內就關愛隊成員參選提供指引，他認為參選者在選舉期間暫停職務對各方最有保障。同為關愛隊成員的灣仔區議會主席黃宏泰認為參選者未必需要暫停服務，可維持最基本工作如家訪。

新公布中西區、灣仔、九龍城、觀塘、大埔及北區共130個小區關愛隊遴選結果，各隊兩年可獲80萬至120萬元政府資助。本報統計至少逾六成、共81個小區有關愛隊成員是現任或前任區議員，或是當區社區幹事，以中西區比例最高，九成關愛隊均有成員從事地區工作，大埔、北區、觀塘的比例亦逾七成（見圖）。

6區名單出爐 81小區有成員涉區會背景

朱立威稱曾與民政處討論關愛隊成員參選問題，引述處方稱短期內會提供指引。他以南區為例，關愛隊共識是參選者在選舉期間暫停職務免誤會，認為對候選人及公眾均有保障。他不擔心其他區的關愛隊長在啟動初期參選會影響工作，強調關愛隊是團隊工作，其他成員可協助處理隊長職務。黃宏泰認同關愛隊成員參選時須避嫌，但處境與現任議員競逐連任大同小異，未必需要暫停工作，可維持基本服務如家訪，但不能送物資，亦要避免出席受資助活動及聯誼場合。

黃宏泰：可維持基本服務 涉物資聯誼應避嫌

民主黨副主席、觀塘區議會前副主席莫建成認為候選人從事關愛隊工作難與選舉工程割裂，最理想是暫停工作避嫌。區選在即，他指不少承辦關愛隊的團體是建制派的「衛星組織」，有意參選者均以這些團體名義在區內服務，質疑現在獲政府資助予人感覺私相授受。

今輪公布的關愛隊成員名單包括不少建制政黨成員。130隊關愛隊中，共23區隊長為民建聯成員，工聯會有3人，經民聯及新民黨各兩人。其中北區和大埔，民建聯分別有9名及7名關愛隊長，佔比五成及近四成。民建聯北區支部主席姚銘不認同民建聯壟斷關愛隊，強調服務時不會打着民建聯旗號。

政府稱6區184個團體申請首階段遴選，當中157個團體通過甄選。據政府公布，在提交服務建議書的第二階段遴選只有大埔區有競爭，由21個團體競逐19小區，其餘5區接獲的建議書申請均與小區數目相同。政府至今已公布8區關愛隊結果，其餘10區會在完成遴選後公布名單。

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