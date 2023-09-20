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港聞

港聞二

官稱案情相對輕 巴裔青年強姦罪成囚5年

【明報專訊】案發時22歲的巴基斯坦裔男子，前年涉嫌在街上向14歲女學生搭訕，之後帶她到屋邨樓梯間強姦她。巴裔男經審訊後被陪審團裁定一項強姦罪成，昨於高等法院處理判刑。法官杜麗冰認為被告沒有使用過多暴力，沒有令事主遭受屈辱或變態的對待，案情相對輕微，但法庭有責任保護未成年少女，考慮事件對事主帶來創傷，判被告監禁5年。

被告Iqbal Asif（譯音洛阿士）被控2021年10月22日在長沙灣一處梯間強姦當時14歲的女童X。庭上透露被告2004年來港與家人團聚，案發時任職地盤工人，有一項盜竊案底，但沒有性罪行紀錄。

指事主案發時仍通訊拍照

杜官判刑時引述受害者創傷報告，提到X雖然仍受噩夢、情緒低落、食慾不振所困，但情况大致穩定。杜官認為案情相對輕微，被告沒有使用過多暴力，X自願跟隨被告到案發的樓梯，她被強姦時仍能使用WhatsApp通訊，甚至拍下被告的照片。事後她與被告交換電話號碼，被告送她到朋友家，可見整個過程「並非不友善的事件」。

杜官續稱，法庭有責任保護未成年少女，而被告亦承認他知道X是學生，見過她穿校服，案件的確對X帶來創傷，她事發後在朋友面前哭。考慮被告沒有性罪行案底，判被告入獄5年。

【案件編號：HCCC 197/22】

相關字詞﹕法庭 女學生 巴基斯坦裔 強姦罪

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